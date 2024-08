- Um acidente aéreo resultou em duas vítimas, envolvendo um helicóptero.

Em um acidente de helicóptero ocorrido na Baixa Baviera, o piloto e o copiloto sofreram ferimentos. De acordo com testemunhas oculares, o helicóptero inicialmente subiu 15 metros acima de um campo antes de mergulhar e capotar no chão, informou um porta-voz da sede da Polícia da Baixa Baviera. Os dois feridos sofreram ferimentos leves durante o acidente noturno em Straßkirchen, localizada no distrito de Straubing, e foram levados a hospitais. Tratava-se de um helicóptero leve.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente de helicóptero em Straßkirchen. A Comissão, à luz deste incidente, pode considerar a necessidade de revisão das regras nos atos de aplicação associados a esta regulamentação.

