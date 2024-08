- Últimos shows nos palcos ao ar livre no MV de Malta

Em Schwerin (dpa/mv), a notícia é que o fim da temporada se aproxima para três palcos ao ar livre notáveis em Mecklenburg-Vorpommern: os Störtebeker Festspiele em Ralswiek, na ilha de Rügen, os Vineta Festspiele em Zinnowitz, na ilha de Usedom, e o Piraten Open Air em Grevesmühlen.

No Störtebeker Festspiele, "Hamburg 1401" será apresentado pela última vez. Esta produção retrata os piratas que, com suas expedições de pilhagem, causaram caos na Liga Hanseática. Desde junho, um total de 67 apresentações já foram realizadas. Como de costume, um espetacular show de fogos de artifício será iniciado após o término da peça, sobre o Grande Jasmunder Bodden.

Há ainda ingressos disponíveis para todas as apresentações.

Os Vineta Festspiele em Zinnowitz, na ilha de Usedom, mergulharão novamente no mito da cidade submersa. "Vineta - A Glória do Abismo" é a apresentação da Vorpommersche Landesbühne. No Piraten Open Air, em Grevesmühlen, no noroeste da região, é hora do último show.

Assim como os outros organizadores, ainda há ingressos disponíveis para todas as apresentações.

Para o Piraten Open Air em Grevesmühlen, eles prepararam um grande final, com uma apresentação de 'Piratas do Mar Alto' em um teatro ao ar livre com um palco de seção transversal circular.

Durante a construção de novas instalações no Störtebeker Festspiele em Ralswiek, eles pretendem incorporar um novo palco com seção transversal circular para futuras apresentações.

