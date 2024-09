- Últimos acontecimentos notáveis em setembro:

Dois Blockbusters, o seguimento de "Dahmer: Monstro: A História de Jeffrey Dahmer" e o final da temporada de "Emily em Paris", estão agendados para setembro. Aqui está uma olhada nos lançamentos e continuações mais esperados de séries.

"Emily em Paris": Estreando na Netflix a partir de 12 de setembro

A Netflix, gigante do streaming por trás de sucessos como "Bridgerton", "Stranger Things" e "You - Você Vai se Apaixonar", está mudando sua estratégia de lançamento para suas séries mais populares. Em vez de lançar todos os episódios de uma vez, eles estão dividi-los em partes.

"Emily em Paris" é a última sensação da Netflix a cair nessa estratégia. A segunda metade da quarta temporada, composta por cinco episódios, chegará ao serviço de streaming em 12 de setembro. Os espectadores finalmente descobrirão o que acontecerá a seguir com Emily (Lily Collins, 35) e Gabriel (Lucas Bravo, 36), e verão Paris no inverno e a aventura de Emily em Roma.

Apesar de a Netflix não ter renovado oficialmente "Emily em Paris" para uma quinta temporada, a produção está aparentemente a todo vapor. Os fãs podem esperar que a série continue por vários anos.

"Assassino Serial: A História de Lyle e Erik Menendez": Estreando na Netflix a partir de 19 de setembro

Inicialmente concebido como uma minissérie, o série de verdade-crime de 2022 "Dahmer: Monstro: A História de Jeffrey Dahmer" foi tão bem-sucedida que a Netflix encomendou uma segunda temporada. Desta vez, ela mergulha na história de Lyle e Erik Menendez, que foram condenados pelo assassinato de seus pais em 1989.

"Assassino Serial: A História de Lyle e Erik Menendez" é produzida por Ryan Murphy, o gênio por trás de "American Horror Story", "Ratched" e "The Watcher". A Netflix também deu luz verde para uma terceira temporada da série antológica.

"Agatha: Coven of Tricks": Estreando no Disney+ a partir de 19 de setembro

"Agatha: Coven of Tricks" é a décima primeira série de streaming da Marvel Studios e um spin-off da série MCU de 2021 "WandaVision". Kathryn Hahn reprisará seu papel como Agatha, a feiticeira que perdeu seus poderes e foi presa em sua persona "Agnes" por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen, 35) no final de "WandaVision".

Em "Agatha: Coven of Tricks", Agatha escapa do feitiço de Wanda e embarca em uma jornada mágica para recuperar seus poderes, com a ajuda de uma adolescente gótica (Joe Locke, 20). A série também estrela Aubrey Plaza ("The White Lotus"), Debra Jo Rupp ("WandaVision") e Sasheer Zamata ("Saturday Night Live"). Os dois primeiros episódios estarão disponíveis no Disney+ em 19 de setembro, com os sete episódios restantes sendo lançados semanalmente.

"O Pinguim Real": Estreando na Sky e no Wow a partir de 20 de setembro

Colin Farrell reprisará seu papel como o icônico antagonista do Batman, o Pinguim, na nova série sombria da DC "O Pinguim Real". O personagem foi introduzido no filme de 2022 "The Batman" estrelado por Robert Pattinson e agora ganha seu próprio spin-off de luxo da HBO.

Após a morte do chefe do crime organizado Carmine Falcone, o ambicioso criminoso Cobblepot tenta assumir o controle do submundo criminal de Gotham City nesta série de gangues sombria e brutal. No caminho, ele enfrenta a psicopata filha de Falcone, Sofia ("Atriz de Black Mirror" Cristin Milioti, 39), que recentemente escapou do notório Asilo Arkham e provavelmente causará desafios significativos para o personagem principal.

Além disso, "O Pinguim Real" apresenta Michael Kelly (55), conhecido por seu trabalho em "House of Cards", e a lenda do cinema Clancy Brown ("Starship Troopers", 65). A minissérie de oito episódios será exibida semanalmente na Sky e no Wow.

