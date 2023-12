UFC 270: Francis Ngannou vence Ciryl Gane para manter o título de pesos pesados e unificar a divisão

Atrapalhado por lesões no joelho - que revelou após o combate - Ngannou, conhecido por ser um dos maiores perfuradores do desporto, confiou no seu wrestling e jogo de chão contra Gane.

E apesar de parecer abatido após os dois primeiros rounds, o lutador de 35 anos terminou a noite vencendo por decisão unânime no Honda Center, em Anaheim.

Ao derrotar Gane, o campeão interino dos pesos pesados do UFC, Ngannou consolida a sua posição como um dos lutadores mais perigosos do desporto.

E a impressionante vitória vem apesar de ter sofrido lesões substanciais nos joelhos há três semanas. O lutador camaronês disse depois que tinha rasgado o seu MCL direito e danificado o seu ACL durante o treino.

Vários médicos recomendaram-lhe que abandonasse o combate, mas ele optou por não o fazer porque queria "lembrar às pessoas que sou o campeão".

"Tem sido uma jornada incrível", disse Ngannou. "Tem sido um campo de treinamento muito difícil. Foram 10 meses muito difíceis".

O recorde de Ngannou agora vai para 17-3, enquanto a derrota foi a primeira da carreira de Gane no MMA, caindo para 10-1.

Os dois lutadores têm uma longa história juntos - costumavam ser parceiros de treino em Paris e o treinador principal de Gane, Fernand Lopez, era o antigo mentor de Ngannou.

A conversa sobre o futuro de Ngannou no UFC dominou a preparação para a luta, pois ele acredita que não é pago o suficiente por Dana White e pelo UFC.

E depois disso, ele não descartou um futuro noutro lugar. "O boxe está sempre no fundo do meu bolso", disse Ngannou no octógono após a luta.

"É algo que preciso fazer antes do fim da minha carreira... Não é como se eu tivesse uma vida inteira aqui".

No início da noite, Deiveson Figueiredo recuperou o título dos pesos-moscas do UFC com uma vitória por decisão unânime sobre Brandon Moreno.

Naquele que é o terceiro encontro entre os dois - com um empate e uma vitória de Moreno antes de sábado - foi o brasileiro Figueiredo que conseguiu superar o mexicano Moreno.

Figueiredo, que se tornou bicampeão dos pesos-moscas com a vitória, conseguiu derrubar Moreno várias vezes diante de uma multidão dominada por fãs mexicanos que apoiavam Moreno.

Após a vitória, Figueiredo, de 34 anos, apelou a um quarto combate entre os dois.

"Hoje é o meu dia", disse Figueiredo. "Por este momento, pelo Brandon, por nós vos darmos o presente de um combate da noite, por todos os que estiveram aqui. Estive longe da minha família durante quatro meses. Estou pronto para um quarto combate contra o Brandon no México".

