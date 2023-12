UEFA proíbe clubes de futebol russos de participarem em todas as competições

Portugal, inicialmente derrotado pela Rússia num play-off, vai substituir o país no Euro 2022 feminino, agendado para julho em Inglaterra, informou a UEFA.

A Rússia não vai disputar os dois jogos agendados em abril para a qualificação europeia para o Campeonato do Mundo Feminino da FIFA 2023.

Para a temporada 2022/23, a Rússia não terá nenhum clube participando da Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa da UEFA, Liga da Conferência da Europa da UEFA, Liga dos Campeões Feminina da UEFA ou Liga da Juventude da UEFA.

Além disso, a UEFA declarou que a candidatura da Rússia à organização do Euro 2028 ou do Euro 2032 foi considerada inelegível.

A cidade russa de São Petersburgo já tinha sido destituída do direito de acolher a final da Liga dos Campeões desta época, devido a uma série de sanções impostas à Rússia em março, pouco depois do início da invasão da Ucrânia.

Essas sanções incluíram uma proibição por tempo indeterminado da FIFA, o organismo que rege o futebol mundial, do futebol internacional e significaram que a Rússia foi expulsa dos playoffs europeus para o Campeonato do Mundo deste ano no Qatar.

Numerosas organizações desportivas baniram os atletas russos e bielorrussos das suas competições na sequência da invasão, com a mais recente sanção de alto nível a vir dos organizadores de Wimbledon, que proibiram os tenistas de ambos os países de competir no torneio deste verão.

