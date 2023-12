Ucrânia prende alto funcionário do Ministério da Defesa acusado de ter desviado 40 milhões de dólares

O SBU afirma que o funcionário assinou um acordo com uma empresa de exportação especial para a compra de um lote por grosso de cartuchos de artilharia em dezembro do ano passado.

No entanto, mais tarde, foi assinado um contrato mais favorável para o fornecimento com o mesmo fabricante - um contrato que não envolvia intermediários. O SBU afirmou que este facto encurtou significativamente o prazo de entrega e reduziu o custo dos produtos.

De acordo com a SBU, o oficial da defesa prolongou o contrato original - mais caro - e foram transferidos fundos no valor total de 1,5 mil milhões de hryvnia ucranianos (40 milhões de dólares) para as contas de uma empresa intermediária estrangeira associada.

A SBU afirma ter encontrado documentos que confirmam a atividade ilegal. O funcionário pode ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos, se for considerado culpado.

O Ministério da Defesa ucraniano declarou que estava a tomar medidas para tentar recuperar os fundos.

De acordo com o chefe do Departamento de Imprensa e Informação do Ministério da Defesa ucraniano, Illarion Pavliuk, o contrato foi celebrado com pagamento, mas não foram efectuadas entregas. Por conseguinte, Illarion Pavliuk afirmou que os advogados estavam a estudar opções para rescindir o contrato e recuperar os fundos.

Em setembro, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu o seu Ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, alegando a necessidade de "novas abordagens" no meio de uma série de escândalos de corrupção envolvendo o Ministério da Defesa da Ucrânia.

Rustem Umerov, antigo deputado popular da Ucrânia, foi nomeado seu substituto.

No mês seguinte, a CNN noticiou que os Estados Unidos estavam a instar cada vez mais a Ucrânia a fazer mais para combater a corrupção governamental. As autoridades afirmaram que Washington tinha emitido vários avisos a Kiev indicando que certos tipos de ajuda económica dos EUA estariam ligados aos progressos da Ucrânia na reforma das suas instituições.

Zelensky procurou abordar as preocupações relativas à corrupção quando se deslocou a Washington DC e se encontrou com senadores americanos este mês. A questão também se tornou mais premente depois de a UE ter concordado em iniciar conversações de adesão com a Ucrânia.

Natasha Bertrand, Alex Marquardt, Josh Pennington, Jonny Hallam e Tim Listerda CNN contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com