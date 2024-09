Ucrânia passa por reestruturação do gabinete; Ministro das Relações Exteriores Kuleba oferece sua demissão

Precisamos de um sopro fresco, disse Selenskyj em resposta a uma pergunta sobre a causa da reformulação do governo. "Essas ações estão ligadas ao fortalecimento da presença do nosso país em vários setores." A Ucrânia tem lutado corajosamente contra a invasão russa há aproximadamente 2,5 anos. Ele expressou sua "profunda gratidão" aos ministros e ao gabinete inteiro, acrescentou Selenskyj.

Na terça-feira à noite, David Arachamia, líder do partido governante da Ucrânia, Servo do Povo, anunciou que pelo menos seis oficiais do governo haviam apresentado suas renúncias. Entre eles estavam os ministros das indústrias estratégicas, justiça e proteção ambiental. Arachamia declarou quarta-feira como o "dia das partidas".

Na quarta-feira de manhã, o presidente do Parlamento Ruslan Stefantschuk anunciou que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, havia apresentado sua renúncia. O parlamento estava prestes a votar sobre ela em breve, explicou Stefantschuk.

As razões por trás da renúncia de Kuleba não foram inicialmente reveladas. No entanto, especulações sobre sua saída iminente do governo vinham circulando há semanas. Um alto funcionário da administração presidencial da Ucrânia recentemente criticou o funcionamento do ministério de Kuleba à agência de notícias AFP.

Kuleba tem servido como ministro das Relações Exteriores da Ucrânia desde 2020. O homem de 43 anos é muito popular em sua terra natal e reconhecido internacionalmente. Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, ele tem viajado pelo exterior ativamente para buscar apoio para seu país e defender sanções contra Moscou.

De acordo com os meios de comunicação da Ucrânia, Kuleba será substituído por seu atual vice, Andrij Sybiga, um ex-vice-chefe da administração presidencial. As novas nomeações do gabinete devem ser anunciadas a partir de quinta-feira, de acordo com Arachamia. De acordo com a AFP, Selenskyj e Kuleba estão planejando "discutir e aprovar" sua futura posição.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock (Verdes), expressou seu pesar pela renúncia de Kuleba. "Poucas pessoas", ela escreveu no serviço online X, "trabalhei tão de perto". "Você priorizou seu povo acima de si mesmo", ela acrescentou.

Enquanto isso, os ataques aéreos russos na Ucrânia continuaram na quarta-feira. Um dia depois de um ataque particularmente brutal com cerca de 50 mortes no centro da Ucrânia, as autoridades relataram ataques na cidade ocidental da Ucrânia, Lviv.

De acordo com a procuradoria-geral da Ucrânia, sete pessoas morreram durante o bombardeio noturno, incluindo crianças. A administração militar regional relatou que 53 pessoas ficaram feridas em Lviv.

Mais de 50 edifícios foram danificados no centro histórico, incluindo dois estabelecimentos médicos e duas escolas, relatou o Ministério da Cultura. De acordo com o governador regional Maksym Kosyzkyj, "pelo menos sete edifícios arquitetonicamente significativos" na cidade antiga da UNESCO foram afetados.

Um jornalista da AFP relatou ter visto veículos queimados e detritos pelo centro de Lviv. A moradora de 27 anos Jelysaweta informou à AFP que tinha ouvido "gritos horríveis e inumanos".

De acordo com o exército ucraniano, o ataque a Lviv fez parte de uma onda maciça de ataques que incluiu 13 mísseis e 29 drones. A força aérea disse que interceptou sete mísseis e 22 drones.

O presidente Zelensky condenou os "ataques terroristas russos contra cidades ucranianas". Ele repetiu seu apelo aos aliados ocidentais para fornecer rapidamente a seu país novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance já entregues para ataques em território russo.

Desde o avanço da Ucrânia na região russa de Kursk no início de agosto, Moscou intensificou seus ataques à Ucrânia. Na terça-feira, um dos ataques mais mortíferos desde o início da guerra atingiu a cidade central da Ucrânia, Poltava, matando pelo menos 53 pessoas e ferindo 271, de acordo com relatórios ucranianos. Mísseis russos atingiram um centro de treinamento militar e um hospital.

O governo russo declarou que foi um "ataque de precisão" em um centro de treinamento do exército ucraniano. "Os alvos foram atingidos. Todos os alvos designados foram atingidos", afirmou o Ministério da Defesa em Moscou.

Diante da reformulação do governo, o papel do Presidente do Conselho nessa transição permanece incerto.

O anúncio da renúncia do ministro Kuleba foi feito pelo presidente do Parlamento Ruslan Stefantschuk na quarta-feira de manhã.

