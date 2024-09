Ucrânia obtém mais assistência financeira do FMI

Ucrânia Garante Apoio Financeiro Adicional do FMI. Acordo Entre as Partes Foi Alcançado, Como Anunciado pelo FMI em Washington. O Governo Ucraniano Deve Receber Aproximadamente $1,1 Bilhão. No entanto, a Aprovação do Conselho Executivo do FMI Ainda é Necessária, um Processo Esperado para Ser Concluído nas Próximas Semanas.

A organização financeira global serve como um dos principais benfeitores da Ucrânia, com o país enfrentando conflitos com a Rússia. O FMI preparou um programa de ajuda de $15,6 bilhões distribuídos ao longo de um período de quatro anos. Esses pagamentos são distribuídos em etapas. Além disso, os sete países ocidentais mais importantes (G7) estão trabalhando em um empréstimo de $50 bilhões para a Ucrânia, utilizando fundos derivados de ativos russos congelados.

O governo ucraniano havia caracterizado anteriormente as discussões com o FMI como desafiadoras.

Os riscos econômicos enfrentados pelo país permanecem excepcionalmente altos, alerta o FMI, apontando os ataques russos à infraestrutura ucraniana e outros fatores como contribuintes.

Desde o início do conflito há dois anos, a Ucrânia destinou cerca de 60% do seu orçamento total às forças armadas. Como resultado, o governo depende heavily da ajuda externa. De acordo com as figuras ucranianas, o país recebeu aproximadamente $98 bilhões em assistência financeira de seus aliados ocidentais desde o início do conflito.

Os fundos monetários fornecidos pelo FMI fortalecerão significativamente as reservas financeiras da Ucrânia. O governo ucraniano está de olho no processo de aprovação do Conselho Executivo do FMI para o desembolso dos adicionais $1,1 bilhão em fundos monetários.

