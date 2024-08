- Ucrânia desativa quatro reatores de usinas nucleares por ataque aéreo

Devido a um ataque aéreo russo, a Ucrânia foi forçada a suspender temporariamente as operações em quatro de seus reatores nucleares, de acordo com comunicados oficiais. A administração ucraniana fez essas declarações em um comunicado à Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena. A IAEA divulgou esse comunicado de um país contribuinte, mas ainda não expressou sua posição sobre o assunto.

Nas primeiras horas da intensa bombardeio russo da última segunda-feira, os reatores 1, 3 e 4 da Usina Nuclear de Rivne precisaram ser desativados temporariamente. A Usina Nuclear do Sul da Ucrânia aumentou sua potência para compensar essa perda. Mais tarde, devido a flutuações de tensão na rede, o terceiro bloco de reatores desse local também teve que ser desligado.

A carta observou: "A Federação Russa está atacando estrategicamente a infraestrutura energética da Ucrânia com o objetivo de desestabilizar o funcionamento das usinas nucleares, que fornecem a maioria da eletricidade da Ucrânia". Não foram feitas afirmações separadas em relação a esse incidente.

A Rússia havia bombardeado ou danificado vários usinas termelétricas, usinas a gás e usinas hidrelétricas por meio de ataques aéreos. Embora as usinas nucleares controladas pela Ucrânia não tenham sofrido ataques diretos, foram afetadas por inconsistências na rede de energia. A maior usina nuclear da Ucrânia, Zaporizhzhia, atualmente sob controle russo, está atualmente desligada. A IAEA instou ambas as partes a garantir a segurança das instalações nucleares.

A estratégia russa para desestabilizar o setor energético da Ucrânia incluiu ataques a suas usinas nucleares, como consta na carta. O conflito em torno desses ataques levou a paralisações temporárias em vários reatores nucleares ucranianos.

Leia também: