Ucrânia aumenta orçamento em 10 bilhões de euros para financiar pessoal militar

Ucrânia Implementa Orçamento Extra de Mais de 10 Bilhões de Euros, Principalmente Alocado para Despesas Militares A Ucrânia autorizou um orçamento adicional de mais de 10 bilhões de euros, com foco principal nas despesas militares. Este aumento do orçamento aumentará as despesas em aproximadamente 13%, para cerca de 81 bilhões de euros, marcando um novo recorde para a Ucrânia. Essas ajustes financeiros foram necessários para garantir que os soldados recebam seus bônus mensais na linha de frente, entre outras razões.

11:36 Sharma: Aviões F-16 Não Trazem a Virada Esperada O presidente ucraniano, Zelenskyj, está defendendo 128 aviões de caça F-16 para alcançar a supremacia no ar. No entanto, apenas cerca de 60 foram aceitos dos aliados ocidentais, o que fica abaixo da quantidade desejada. Apesar disso, Kavita Sharma, correspondente da ntv, vê isso como um sucesso, já que o processo de entrega e treinamento de pilotos começou. No entanto, desafios com a armamentística já surgiram.

11:16 Inteligência Ucraniana Confirma Ataque a Depósito de Munições Uma fonte confiável do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) informou ao Kyiv Independent que o ataque ao grande depósito de munições em Toropez, na Rússia, na noite passada foi realizado pela Ucrânia. O depósito supostamente abrigava mísseis balísticos, incluindo Iskander, mísseis antiaéreos, munição de artilharia e bombas planadoras. A fonte comentou que "o depósito não existe mais", além do impacto de drones ucranianos, que acionaram uma "explosão extremamente poderosa". O SBU, junto com seus aliados militares, continua trabalhando para eliminar as capacidades de foguetes do inimigo, responsáveis pelo devastamento de cidades ucranianas. Estão sendo formulados planos para repetir tais ataques em outras instalações militares russas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Eligíveis para Contratos de Ramstein Fabricantes de drones ucranianos foram autorizados a participar de licitações organizadas pela Coalizão de Drones no formato Ramstein. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou que a série de licitações consistirá em dois lotes: um para a produção de drones de visão em primeira pessoa (FPV) e outro para drones de interceptação. O ministério considera essa convocação para licitar um importante estímulo para a produção ucraniana. Todos ossubmitidos serão avaliados por membros da Coalizão de Drones. Os competidores bem-sucedidos receberão pedidos para testes adicionais. Se bem-sucedidos, os estados de Ramstein planejam encomendar aos vencedores a produção de drones.

10:27 Evidências de Vídeo do Ataque ao Armazém de Munições Russo Aparecem Embora o Kremlin ainda não tenha confirmado, o governador da região de Tver relatou um ataque de drone ucraniano que resultou em incêndio por meio do Telegram. Com alta probabilidade, foi um grande depósito de armas e munições. Os habitantes foram evacuados e há vídeos do incêndio circulando online.

09:39 Vários Feridos em Kharkiv e Saporischschja A cidade ucraniana de Kharkiv sofreu outro ataque aéreo russo severo no dia anterior. Explosões de bombas guiadas ocorreram em vários distritos, resultando em nove feridos. Isso continua os padrões recentes de ataques a civis. No domingo, um bombardeio de precisão matou uma mulher e feriu 43 pessoas, incluindo 4 crianças. Ações de bombardeio russo também ocorreram em assentamentos na região de Saporischschja, resultando em duas mortes.

08:46 Instalações de Energia de Sumy Sofreram Outro Ataque de Drone Russo De acordo com relatórios oficiais, drones russos atacaram instalações de energia na cidade ucraniana de Sumy. Os relatórios iniciais indicam nenhum ferido, mas os ataques repetidos colocaram uma grande pressão no sistema de energia. Há apenas dois dias, a Rússia atacou a infraestrutura de energia em Sumy e suas áreas vizinhas com mísseis e drones, causando interrupções momentâneas no fornecimento de energia para mais de 280.000 lares, como relatado pelo Ministério da Energia.

08:27 Estado-Maior Ucraniano Relata 1.130 Vítimas Russas Ontem De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, 1.130 soldados russos foram mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia iniciou sua invasão em grande escala, a Ucrânia documentou um total de 637.010 baixas do inimigo. As forças ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e 6 tanques nas últimas 24 horas.

07:55 Ucrânia Finaliza Planos de Desploiamento para Aviões F-16 A Força Aérea Ucraniana finalizou os arranjos de implantação para os aviões de caça F-16 ocidentais. O presidente Volodymyr Zelenskyy mencionou em seu discurso noturno que todas as tarefas atribuídas ao ministério e às forças militares foram detalhadas. As discussões entre o Comando da Força Aérea também se concentraram na ampliação da frota de aeronaves e no treinamento de pilotos. Muitas vozes em Kyiv defendem um treinamento básico mais sólido para pilotos, já que o currículo atual dura apenas 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 aviões F-16, mas apenas alguns já foram entregues.

07:19 Rússia Relata Ataques de Drone Ucraniano em Vários Regiões A Rússia relata ataques de drones ucranianos em várias regiões. A defesa aérea interceptou 54 drones ucranianos em cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, com os restantes ataques ocorrendo nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, bem como nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, ao norte de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande depósito de munições que provocou um incêndio na cidade de Toropets, exigindo a evacuação dos moradores.

06:57 Blogueiros Militares: Depósito de Munições Russo Sofre Danos ExtensosSegundo blogueiros militares, um ataque ucraniano na cidade russa de Toropets, na região de Tver, resultou em um grande incêndio em um depósito de munições carregado com várias toneladas de munição e foguetes. O depósito, segundo os blogueiros, expandiu recentemente e agora abriga 42 bunkers fortificados e 23 armazéns e oficinas. Igor Girkin, ex-agente de inteligência russo, afirmou que o controle na região permaneceu intacto, mas os blogueiros militares concluem, com base em sua análise de dados, que danos significativos foram infligidos, especialmente em bunkers mais recentes.

06:20 Vice-Líder do Grupo Parlamentar do Partido Verde Acusa AfD e BSW de Disseminar Propaganda RussaO vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Konstantin von Notz, pediu um debate contínuo no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Análises de documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA mostram um quadro claramente enganador de como entidades russas estão manipulando nossa democracia, discursos públicos e eleições", diz von Notz. "Com AfD, BSW e outros companheiros que disseminam narrativas russas nos âmbitos público e parlamentar, estão sendo forjadas alianças prejudiciais para comprometer coletivamente os interesses alemães. Indivíduos que apoiam a Ucrânia estão sendo alvo, monitorados e tentativas são feitas para macular suas reputações."

05:42 Trolls Russos Distribuem Vídeos Falsos sobre Kamala HarrisDe acordo com a pesquisa da gigante da tecnologia Microsoft, atores russos intensificaram sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo associado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, lançou dois vídeos fabricados desde o final de agosto para macular a campanha de Harris e a de seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de apoiadores de Harris atacando um participante em um suposto comício do Trump. O segundo vídeo apresenta um ator propagando a afirmação falsa de que Harris feriu uma criança em um acidente em 2011, deixando-a ferida e abandonando o local.both videos are reportedly drawing substantial attention.

05:19 Explosões e Incêndio em Tver, RússiaUm ataque de drone ucraniano acendeu um incêndio na região russa de Tver, de acordo com fontes russas. Os destroços de um drone ucraniano destruído causaram um incêndio em Tver, resultando na evacuação parcial dos cidadãos, como anunciou o governador de Tver, Igor Rudenya, via Telegram. Os serviços de emergência estão tentando controlar o incêndio. O alvo exato da explosão ainda não foi identificado. As forças de defesa aérea russa permanecem engajadas em defender um "ataque em massa de drones" sobre a cidade. De acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias russa RIA, a cidade de Tver, com uma população de mais de 11.000 habitantes, serve como local de armazenamento de foguetes, munição e explosivos russos.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de DroneA Ucrânia está atacando várias regiões no oeste da Rússia usando drones, de acordo com governadores russos locais. Sete drones ucranianos foram interceptados na região de Smolensk, na fronteira com a Bielorrússia, de acordo com o post do Telegram do governador Vasily Anochin. Um drone foi abatido sobre a região de Orjol, anunciou o governador Andrei Klichkov via Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram neutralizados sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com o post do Telegram do governador Alexander Bogomaz. O governo ucraniano afirmou que os ataques atingiram infraestrutura militar, energética e de transporte crítica que apoia os esforços militares de Moscou.

02:56 Comércio Triangular: Washington Investiga Comércio de Urânio com a ChinaO governo dos EUA está investigando a possível evasão da proibição de importação de urânio russo nos EUA via China. Há suspeitas de que a China esteja adquirindo urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, como relatado pela Reuters de fontes governamentais. "Estamos preocupados com a possibilidade de evasão da proibição de importação de urânio russo", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA (UPA). "Estamos preocupados com o desligamento do suprimento russo e de repente todo o material vem da China. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar isso." O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

01:54 Fontes Internas: EUA Pretendem Reabastecer Reservas Estratégicas de PetróleoO governo dos EUA planeja reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo, de acordo com uma fonte interna. Os EUA estabeleceram uma meta de adquirir até seis milhões de barris de petróleo, considerando os baixos preços, disse uma pessoa com conhecimento do assunto. Se bem-sucedido, esse aquisição seria a maior desde um grande lançamento em 2022. Em resposta ao aumento dos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, o que foi então o "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque em SaporishshiaA Rússia atacou a região de Saporishshia durante a noite, resultando em pelo menos duas mortes e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Fedorov especificou mais tarde que a Rússia lançou um pesado ataque à comunidade de Komyshuvakha na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura também foram danificadas. Os serviços de emergência permanecem no local e a extensão total dos danos ainda está sendo avaliada, de acordo com o "Kyiv Independent".

23:38: Embaixadora dos EUA na ONU Confirma Visualização do Plano de Paz de ZelenskyA Embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, reconheceu ter visto a última "proposta de paz" do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo o "European Pravda", essa revelação foi feita durante uma conferência de imprensa na sede da ONU. "Demos uma olhada no plano de paz do Presidente Zelensky. Achamos que propõe uma estratégia que pode ter sucesso. Precisamos descobrir como podemos fazer parte disso", afirmou Thomas-Greenfield. A Embaixadora dos EUA expressou otimismo quanto aos avanços nas negociações de paz, embora sem oferecer mais detalhes. É provável que ela esteja se referindo ao "plano de vitória", uma estratégia anunciada por Zelensky no mês passado no front ucraniano.

22:29: Alarme Falso na Letônia: Violação do Espaço Aéreo Causada pela Migração de AvesUm alarme falso foi acionado na Letônia quando uma suposta aeronave estrangeira invadiu o espaço aéreo do país. O objeto estrangeiro, que veio da vizinha Bielorrússia e cruzou a fronteira oriental da Letônia perto de Kraslava, foi identificado como um grupo de aves. A agência de notícias Leta relatou esse desenvolvimento, citando a Força Aérea da Letônia. Anteriormente, o ministro da Defesa em Riga havia emitido um alerta sobre a presença de uma aeronave estrangeira, o que levou os interceptores da OTAN a monitorar o espaço aéreo. No entanto, nenhum objeto nocivo foi detectado.

21:59: Moldávia e Alemanha Fortalecem Cooperação em CibersegurançaO objetivo da Moldávia e da Alemanha é fortalecer sua resistência contra a "guerra híbrida de Putin" através de uma aliança de cibersegurança. O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, com sua meta de utilizar a guerra híbrida para desestabilizar a Europa, especialmente a Moldávia, foi abordado pela Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau. "Então, não estamos nos encolhendo, mas fortalecendo nossos próprios esforços". Ao oferecer recursos de TI, facilitar o intercâmbio de informações e organizar programas de treinamento, seu objetivo é proteger a Moldávia contra ataques cibernéticos e desencorajar a desinformação.

Preocupações com a guerra cibernética estão aumentando à medida que a Ucrânia acusa a inteligência russa de ataques cibernéticos à infraestrutura crítica.

Em resposta à ameaça crescente da guerra cibernética, a Ucrânia instou seus aliados ocidentais a fornecer mais assistência em cibersegurança.

