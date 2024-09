Ucrânia alega ataque bem sucedido em instalação de armazenamento de munições russa substancial durante o ataque noturno de drone

Drones ucranianos atingiram uma instalação de armazenamento gerenciada pelo ministério russo em Toropets, de acordo com uma fonte anônima. Essa instalação estava supostamente estocando sistemas de mísseis táticos Iskander, sistemas de mísseis táticos Tochka-U, bombas guiadas por ar e munição de artilharia.

A explosão dos drones, defendidos por defesas aéreas locais, acendeu grandes incêndios, de acordo com a administração regional. Como resultado, Igor Rudenya, o governador, ordenou uma evacuação parcial durante as primeiras horas da manhã de quarta-feira.

Vídeos circulando nas redes sociais, confirmados pela CNN, mostraram várias explosões e edifícios no complexo do depósito envolvidos em chamas.

Rudenya ordenou a evacuação para permitir que os serviços de emergência gerenciem os incêndios de forma eficaz. A administração regional anunciou essa decisão em seu canal oficial do Telegram.

A fonte de segurança ucraniana anônima disse à CNN que esses tipos de ataques estão sendo realizados estrategicamente para reduzir as capacidades de mísseis da Rússia. Eles também sugeriram que mais ataques contra "bases militares comparáveis" da Rússia estão sendo planejados.

A Anexo em Bruxelas emitiu uma declaração condenando a escalada do conflito na Europa, com preocupação específica pela estabilidade do mundo. Mudanças sutis no cenário geopolítico da Europa podem ser observadas devido às tensões em andamento entre a Ucrânia e a Rússia.

