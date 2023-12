UConn derrota Miami e San Diego State surpreende Florida Atlantic para avançar para o jogo do título do Campeonato de Basquetebol Masculino da NCAA

Enquanto o quarto cabeça-de-chave UConn venceu o nº 5 Miami por 72-59, no sábado o nº 5 San Diego State surpreendeu o nº 9 Florida Atlantic no último segundo para vencer por 72-71 e avançar para o seu primeiro jogo do título da NCAA.

Perdendo por 71-70 a menos de dois segundos do fim do jogo, o armador Lamont Butler, do Aztecs, acertou um arremesso de três pontos na campainha para levar a escola ao jogo do campeonato nacional.

Antes desta época, San Diego nunca tinha sequer chegado à Elite Eight, enquanto este será o primeiro jogo do campeonato nacional da NCAA para os UConn Huskies desde 2014.

Os Huskies tiveram um início rápido no sábado, ganhando por 9-0 nos primeiros cinco minutos do jogo. Os Miami Hurricanes tentaram voltar a entrar no jogo, mas os remates acabaram por não cair para a equipa. Com 10 pontos de vantagem, o avançado do UConn, Alex Karaban, marcou três pontos na campainha para dar aos Huskies uma vantagem de 37-24 para o intervalo.

O forte arranque do UConn continuou na segunda parte, aumentando a vantagem para 20 pontos antes de os lançamentos dos Hurricanes começarem a cair. Miami reduziu a vantagem para 10 pontos novamente antes que os Huskies recuperassem o ímpeto.

O astro central dos Huskies, Adama Sanogo, que está observando o Ramadã e disse anteriormente que iria comer laranjas e água de coco antes do início do jogo, estava dominante. Terminou com um recorde de 21 pontos e 10 rebotes. O defesa Jordan Hawkins, que era questionável para jogar devido a uma doença não relacionada com a Covid, somou 13 pontos.

O treinador principal do UConn, Dan Hurley, atribuiu todo o mérito do êxito da equipa à sua equipa técnica e aos seus jogadores.

"Estou contente por ter conseguido atrair o tipo certo de pessoas para me colocarem nesta posição", disse Hurley na emissão da CBS. "A equipa técnica, estes jogadores fantásticos e agradeço obviamente à Universidade de Connecticut. Eles arriscaram num tipo que era treinador de liceu há pouco tempo. Que bênção e estou incrivelmente grato. ... Há já algum tempo que andamos a tentar chegar ao quinto lugar".

Os Huskies agora tentam ganhar o quinto campeonato nacional do programa quando enfrentam o San Diego State na segunda-feira à noite no NRG Stadium, em Houston.

Fonte: edition.cnn.com