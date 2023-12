Destaques da história

U.S. Open 2016: O estreante Landry bate o recorde em Oakmont

Landry bate recorde na estreia

66 cartões na primeira ronda em Oakmont

Spieth bate 72 pancadas, McIlroy 77

O mau tempo perturbou o torneio

O estreante do PGA Tour, que faz a sua primeira aparição num dos quatro maiores torneios de golfe, assumiu a liderança do U.S. Open na sexta-feira.

O seu 66, quatro abaixo do par, é o resultado mais baixo da primeira volta registado no difícil campo de Oakmont nas nove ocasiões em que este acolheu o evento nacional de golfe dos Estados Unidos.

O jogador de 28 anos foi melhor do que a lendária dupla Ben Hogan (1953) e Gary Player (1973), voltando ao campo na manhã de sexta-feira para fazer um birdie putt de 3 metros.

Acabou por ser a sua única tacada do dia - Landry começará a sua segunda ronda no sábado.

"Vou lavar a roupa e dormir uma sesta", disse o texano depois de fazer o seu melhor resultado esta época.

Classificado em 624º lugar no ranking mundial, Landry falhou seis cortes de meio campo em 11 partidas na sua primeira campanha no PGA Tour, com um melhor resultado de 41º.

No entanto, espera obter um resultado melhor do que esse num campo notoriamente difícil, num torneio conhecido pelos seus layouts de teste.

"Gosto de um campo de golfe onde o par é um bom resultado", disse Landry. "Não vou dominar um campo de golfe. Ninguém vai fazer um monte de birdies (no Open dos EUA) e sinto que o meu jogo é tão direto que consigo bater em fairways mais apertados."

As trovoadas fizeram com que apenas nove jogadores completassem as suas rondas de abertura na quinta-feira.

Landry ganhou uma vantagem de uma pancada sobre os veteranos Dustin Johnson dos EUA e o inglês Lee Westwood.

Estes dois ainda estão à procura dos seus primeiros títulos importantes, mas Landry pode ter uma pequena vantagem - o seu treinador Chuck Cook guiou Tom Kite, Payne Stewart e Corey Pavin a vitórias no Open dos EUA.

"Quando ele joga num campo onde o par é um resultado muito bom, tende a estar na luta", disse Cook ao site do PGA Tour. "Ele sente que pode ganhar qualquer torneio em que entra. Ele sempre jogou duro".

O atual campeão Jordan Spieth ficou a seis pancadas de distância depois de um 72 com quatro bogeys, enquanto o número 1 do mundo Jason Day sofreu ainda mais com um 76.

O terceiro classificado, Rory McIlroy, superou-o com um 77, perdendo pancadas nos seus últimos três buracos na sexta-feira, e os parceiros de jogo do campeão do Open dos Estados Unidos de 2011 não se saíram melhor.

Danny Willett, que ganhou o seu primeiro Major no Masters de abril, assinou um 75, enquanto o número 5 do mundo, Rickie Fowler, fez 76.

O veterano Phil Mickelson, seis vezes vice-campeão neste torneio, começou a sua tentativa de completar a sua coleção de títulos importantes com um 74.

Outro estreante no U.S. Open, Wes Short Jr., de 52 anos, não conseguiu imitar o início de conto de fadas de Landry.

O americano fez 78, com um triplo bogey e outro duplo.

