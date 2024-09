Turista de origem alemã morre por causa de um ataque de tubarão.

Um incidente infeliz ocorreu ao largo da costa sudoeste da África: uma turista alemã perdeu a vida tragicamente após um ataque de tubarão enquanto nadava no Atlântico. A turista de 30 anos estava a bordo de um catamarã britânico quando decidiu nadar na água, a cerca de 500 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, ao largo da costa do Saara Ocidental, na segunda-feira. Ela foi então atacada brutalmente por um tubarão, resultando na perda de seu membro inferior. Após chegada ao Hospital Universitário Doctor Negrín em Las Palmas, em Gran Canária, nas primeiras horas da terça-feira, os profissionais médicos não conseguiram salvá-la.

De acordo com o "Atlántico Hoy", os serviços de busca e salvamento marítimos espanhóis tentaram inicialmente receber assistência das autoridades vizinhas do Marrocos, mas eles recusaram-se a oferecer ajuda. Em resposta, a força aérea espanhola despachou rapidamente um helicóptero de resgate.

Ataques de tubarão a humanos nesta área específica do Atlântico, ao sul das Ilhas Canárias, são extremamente raros. O "Atlántico Hoy" mencionou que apenas sete tais incidentes foram documentados desde o início dos registros no século 16. A identificação da espécie de tubarão responsável pelo ataque, bem como a origem específica da vítima, permanece um mistério.

De acordo com um estudo conduzido pelo International Shark Attack File database, com sede na Universidade da Flórida, os ataques de tubarão "não provocados" relatados em todo o mundo aumentaram em 2023. Houve 69 tais ataques em 2023, em comparação com 63 no ano anterior. A maioria desses ataques ocorreu ao longo da costa dos EUA, com um total de dez fatalidades - quatro na Austrália, duas nos EUA, uma nas Bahamas, uma no Egito, uma no México e uma no território ultramarino da França de Nova Caledônia.

A infeliz turista que perdeu a vida num ataque de tubarão estava nadando em águas conhecidas por seus raros ataques de tubarão. Apesar dos esforços dos serviços de busca e salvamento marítimos espanhóis, o ataque de tubarão resultou em ferimentos graves que provaram ser fatais.

Leia também: