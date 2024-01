Turista britânico condenado a 15 anos de prisão no Iraque por roubo de antiguidades

A família de Fitton, que diz temer que o geólogo reformado possa morrer durante o cumprimento da pena, disse estar "destroçada" com o veredito de segunda-feira e instou o governo britânico a procurar a sua libertação.

De acordo com uma petição iniciada pela sua família, Fitton foi detido a 20 de março no Aeroporto Internacional de Bagdade quando 12 fragmentos foram encontrados por funcionários da alfândega na sua bagagem. Os fragmentos foram enviados para o Museu Nacional do Iraque para análise e foram classificados como artefactos, diz a petição.

Fitton foi acusado de tentativa de contrabando de artefactos para fora do país, ao abrigo das leis iraquianas sobre antiguidades.

Um alemão também detido em março, Volker Waldmann, foi considerado inocente por falta de provas e foi libertado na segunda-feira, segundo Thair Soud, advogado de Fitton.

Na página da petição, a família de Fitton afirma que ele estava a fazer uma visita guiada de geologia e arqueologia à antiga cidade de Eridu, no sul do Iraque, quando apanhou os 12 fragmentos. Dizem que não havia guardas ou sinalização que proibisse a remoção de objectos.

Soud diz que o seu cliente não sabia o que eram os objectos e que tinham sido retirados de uma lixeira numa zona arqueológica. Disse que o seu cliente adora pedras e que as colecciona em todos os locais que visita, afirmando que não tinha qualquer intenção criminosa.

A decisão será objeto de recurso, afirma Soud.

"Estamos absolutamente destroçados com esta notícia", disse a família de Fitton à CNN. "Para um homem da idade de Jim, 15 anos numa prisão iraquiana é equivalente a uma sentença de morte. Sobretudo por um crime tão trivial e duvidoso, um crime de que Jim nem sequer tinha consciência quando o cometeu".

"Estamos completamente destroçados pelo facto de os nossos esforços, uma forte defesa legal e uma campanha constante, terem conduzido a este resultado".

A família também manifestou a sua frustração pela falta de apoio das autoridades britânicas na assistência à situação de Fitton.

"Estamos desiludidos, na verdade atónitos, com a total falta de ação do nosso próprio governo neste caso até à data", afirmaram. "Estamos a lançar um apelo e continuaremos a lutar pela liberdade de Jim, e instamos o governo a apoiar-nos de todas as formas possíveis e a abrir linhas de comunicação connosco a um nível superior."

Questionado sobre o caso de Fitton, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido disse à CNN: "Estamos a prestar assistência consular a um cidadão britânico no Iraque e continuamos a apoiar a sua família. Estamos em contacto com as autoridades locais".

Imagem de topo: Jim Fitton, ao centro, foi considerado culpado de tentativa de contrabando de antiguidades. O turista alemão Volker Waldmann, à direita, foi considerado inocente devido à falta de provas. Crédito: Hadi Mizban/AP

Tasmiyah Randeree em Abu Dhabi e Benjamin Brown em Londres contribuíram para esta história

