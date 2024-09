- Turíngia e Saxónia avançam para o dia das eleições

Em Turíngia e Saxônia, a corrida política está chegando ao auge antes das eleições estaduais essenciais. Essas eleições no domingo são previstas para desencadear complexos procedimentos de construção de coalizão em ambos os estados e servir como um importante indicador do sentimento público antes das eleições federais do próximo ano. Os partidos principais, SPD, Verdes e FDP, enfrentam a ameaça de um resultado catastrófico.

O comportamento do AfD está sendo avaliado. Este partido, identificado como firmemente de extrema-direita pela agência de inteligência doméstica em ambos os estados, poderia se tornar a força mais forte nas eleições estaduais pela primeira vez. Em Erfurt, o evento final do AfD atraiu cerca de 1.300 pessoas, de acordo com a polícia. A presença do ativista de extrema-direita Björn Höcke e da co-presidente do AfD, Alice Weidel, foi acompanhada por mais de 2.500 manifestantes. "Não deixaremos o AfD tomar conta do fim de semana eleitoral com sua retórica de ódio de extrema-direita, intimidar pessoas e usar nossa cidade como plataforma para sua propaganda", declarou a união "Nos Locais". Um grande número de oficiais de polícia foi Deployment.

Weidel declarou em um evento de campanha na noite anterior: "O futuro da Alemanha será decidido em Saxônia, Turíngia e mais tarde em Brandemburgo". No entanto, não há potenciais parceiros de coalizão visíveis para o partido em Dresden ou Erfurt.

Papel crucial para o novo entrantes BSW

Em vez disso, a recém-criada união "Stand Up" (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, pode assumir um papel decisivo na construção de coalizões. Em Turíngia, apenas uma coalizão extraordinária de CDU, BSW e SPD teria uma maioria politicamente viável, de acordo com as pesquisas. No entanto, tal coalizão poderia ser desafiadora, uma vez que Wagenknecht foi anteriormente membro do SED e depois se tornou um símbolo da plataforma comunista dentro do Esquerda - um fato que deixa vários políticos da CDU inquietos. O atual governo minoritário vermelho-vermelho-verde do Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda) é pouco provável que obtenha a maioria, de acordo com as pesquisas.

A líder do SPD, Saskia Esken, criticou o forte desempenho de partidos como AfD e BSW nas pesquisas. "Isso é alarmante e particularmente surpreendente dado o impressionante desempenho do BSW. As pessoas parecem dispostas a apostar em uma quantidade desconhecida", disse ela ao "Augsburger Allgemeine".

Em Saxônia, o BSW também pode influenciar a formação do governo. No entanto, um renovo da atual coalizão do Ministro-Presidente Michael Kretschmer (CDU) com os Verdes e o SPD é plausível. Outros partidos também podem participar. A CDU não descartou uma coalizão com o BSW, ao contrário da Esquerda.

No sábado, a Esquerda realizou um comício em Gera para mobilizar eleitores, com a presença do Ministro-Presidente Ramelow, do co-presidente saída Martin Schirdewan e Gregor Gysi.

Enquanto isso, milhares de pessoas protestaram em Dresden na noite anterior à eleição estadual pela solidariedade, diversidade e democracia. Mais de 70 associações, coletivos e grupos haviam chamado para a grande manifestação "Tolerância".

Pesquisas: AfD lidera em Turíngia, em segundo lugar em Saxônia

Recentemente, as pesquisas revelaram a AfD liderando em Turíngia, com valores variando de 29 a 30 por cento, à frente da CDU com 22 a 23 por cento. A Esquerda fica em terceiro lugar com 13 a 14 por cento, atrás do BSW, que está sendo pesquisado em 17 a 18 por cento. O SPD poderia receber 6 a 7 por cento. Os Verdes poderiam não conseguir entrar no parlamento estadual com 4 por cento.

Em Saxônia, as pesquisas recentes mostraram uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, com a mais recente pesquisa do ZDF "Politbarometer" colocando a CDU na frente com 33 por cento. A AfD seguiria de perto com 30 a 31 por cento. No entanto, uma pesquisa Insa realizada poucos dias antes revelou a AfD ligeiramente à frente da CDU. O BSW ficaria em terceiro lugar com 12 a 15 por cento. O SPD novamente garantiria representação no parlamento estadual com 6 a 7 por cento, assim como os Verdes com 6 por cento, embora estejam perigosamente perto do limite de cinco por cento. A Esquerda teria que se preocupar em reentrar no parlamento com 4 por cento. É importante notar que todas as pesquisas são sujeitas a incertezas e apenas refletem a opinião no momento da pesquisa, não uma previsão do resultado da eleição.

A corrida política foi acirrada. Uma fonte de contenda foi o conflito da Rússia contra a Ucrânia e o papel da Alemanha como aliada de Kiev e dentro da NATO. A discussão sobre asilo e migração foi intensificada pelo suposto ataque islamista a faca em Solingen. Nos últimos meses, também houve vários ataques a políticos e ajudantes de eleições.

Diante da acirrada corrida política e das próximas eleições estaduais, há preocupações sobre o potencial impacto do AfD, classificado como um partido de extrema-direita pelas agências de inteligência doméstica, nos procedimentos de construção de coalizão. Dada a declaração de Weidel sobre o futuro da Alemanha ser decidido em Saxônia e Turíngia, a proteção da Constituição se torna uma preocupação crucial, uma vez que uma vitória do AfD poderia mudar significativamente o cenário político. Além disso, o forte desempenho do novo entrantes BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, poderia potencialmente desestabilizar as possibilidades de coalizão existentes, exigindo cuidadosa consideração na manutenção dos princípios da Constituição e na garantia da estabilidade política.

Leia também: