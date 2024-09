Tupperware está à beira do colapso financeiro.

Tupperware, famosa por seus recipientes de plástico, está supostamente à beira da falência. De acordo com fontes do Bloomberg, a empresa pode solicitar proteção contra a falência tão cedo quanto esta semana. A razão para isso é a luta financeira de longo prazo da empresa, com uma dívida estrondosa de mais de $700 milhões. As negociações para lidar com essa dívida têm sido objeto de negociações intensas entre a Tupperware e seus credores.

O gigante corporativo, fundado em 1946, ficou famoso nas décadas de 1950 através de suas festas Tupperware. No entanto, a empresa tem lutado contra a instabilidade financeira há algum tempo. Embora tenha havido um ligeiro aumento nas receitas durante a pandemia do COVID-19, as vendas têm caído nos últimos trimestres. Em março, a empresa expressou preocupações com problemas de liquidez e pareceu insegura quanto à sua sobrevivência.

A Tupperware não está lidando apenas com dívidas altas e prejuízos crescentes, mas também com problemas internos. A empresa perdeu os prazos para apresentar seu relatório anual, o que pode ter resultado em violações de acordos de crédito, o que causou ondas de pânico entre os acionistas no início da primavera. Os negócios também têm sido ruins; no último trimestre de 2022, a receita caiu em um preocupante 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando a $313,7 milhões. A empresa registrou um prejuízo total de $35,7 milhões.

Os investidores reagiram vendendo ações da Tupperware em 15,8% durante o horário após o mercado, após uma queda de 57% durante a sessão de negociação regular, após ouvirem essa notícia.

A instabilidade econômica enfrentada pela Tupperware levantou preocupações sobre sua sobrevivência a longo prazo no mercado. Apesar dos desafios, a economia enfraquecida também afetou as vendas da empresa, com as receitas diminuindo significativamente nos últimos trimestres.

