Tunísia surpreende Nigéria e chega aos quartos de final da AFCON

Com a ausência de vários jogadores e do treinador Mondher Kebaier na sequência de um surto de Covid-19 no plantel, a Tunísia garantiu uma improvável vitória por 1-0 graças ao golo de Youssef Msakni.

O remate de longa distância, aos dois minutos do início da segunda parte, foi alcançado por Maduka Okoye, mas o guarda-redes nigeriano não conseguiu evitar que o remate fosse parar ao fundo das redes.

A Nigéria, a única equipa a vencer todos os jogos da fase de grupos, viu o suplente Alex Iwobi ser expulso a meio da segunda parte, depois de uma revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR) ter melhorado a entrada do avançado de um amarelo para um cartão vermelho.

As Super Águias continuaram a pressionar em busca do golo do empate e tiveram oportunidades nos últimos minutos com Wilfred Ndidi e Umar Sadiq, enquanto Naïm Sliti, da Tunísia, também teve um remate defendido por Okoye aos 75 minutos.

Mas o placar permaneceu em 1 a 0, o que significa que a Tunísia - que venceu apenas um jogo na fase de grupos e só passou para as oitavas-de-final como um dos melhores terceiros colocados - enfrenta Burkina Faso nas quartas-de-final no sábado.

As Águias de Cartago tentam conquistar o seu segundo título da AFCON, depois de terem sido campeãs em 2004.

O Burkina Faso também se classificou para as quartas-de-final depois de vencer o Gabão nos pênaltis.

Bertrand Traoré, que acertou na barra de pénalti na primeira parte, deu vantagem à sua equipa ao finalizar uma jogada individual, mas o Gabão empatou nos descontos da segunda parte com um golo de Adama Guira na sequência de um canto.

O Gabão empatou nos acréscimos do segundo tempo com um gol contra de Adama Guira, após cobrança de escanteio.

No desempate por pontapés da marca de 6-6, Lloyd Palun acertou na barra para o Gabão e Ismahila Ouédraogo converteu para classificar o Burkina Faso para os quartos de final.

