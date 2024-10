Tuch retalia contra o tratamento duro dado ao jogador alemão da NHL

John-Jason Peterka encerrou sua viagem europeia com uma dor de cabeça latejante. Durante o segundo jogo da NHL dos Buffalo Sabres contra os New Jersey Devils em Praga, ele passou por uma noite difícil. Em uma derrota apertada de 1:3 para os Sabres, Peterka sofreu uma concussão após um forte cheque de Brenden Dillon. O incidente aconteceu cedo no primeiro período, forçando Peterka a sair do jogo.

O companheiro de equipe Alex Tuch ficou visivelmente abalado com a situação, atacando Dillon no gelo logo em seguida. "Vi Peterka deitado no chão e então meus olhos caíram em Dillon", comentou Tuch. "Estou rivalizando com Dillon desde o início da minha carreira. Enquanto levar um golpe faz parte do hóquei, quando jogadores como Peterka sofrem esse destino, você precisa tomar uma atitude - independentemente de quem você esteja enfrentando".

Os Sabres conseguiram marcar o primeiro ponto através de Tage Thompson (29), mas Seamus Casey (32), Paul Cotter (48) e o suíço Timo Meier (55) viraram o jogo. Infelizmente, a equipe sofreu uma derrota semelhante contra os New Jersey Devils no dia anterior, com Peterka creditado pelo único gol.

Os próximos jogos na América do Norte estão agendados para quarta-feira, onde a estrela alemã Leon Draisaitl liderará os Edmonton Oilers contra os Winnipeg Jets em casa. Ainda não se sabe por quanto tempo Peterka ficará de fora. Antes dos jogos da Global Series em Praga, os Sabres haviam feito uma turnê pela Europa, vencendo por 5:0 os anfitriões, o Red Bull, na abertura do SAP Garden em Munique. Após o jogo, Peterka e seus companheiros de equipe mergulharam nas comemorações do Oktoberfest em seu país natal.

Os jogadores dos Sabres expressaram seu apoio a Peterka, com muitos discutindo o incidente durante entrevistas pós-jogo. Apesar do revés, fãs de esporte de todo o mundo ficaram tristes com a lesão de Peterka e aguardam sua rápida recuperação.

