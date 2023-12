Tua Tagovailoa admite estar a pensar em reformar-se depois de sofrer várias concussões

"Pensei nisso durante algum tempo, depois de me ter sentado com a minha família, com a minha mulher e de ter tido esse tipo de conversas, mas vai ser difícil para mim deixar este jogo com a idade que tenho", disse o jogador de 25 anos aos jornalistas.

"Sempre sonhei em jogar o máximo de tempo possível para que o meu filho soubesse exatamente o que estava a ver o pai fazer. É a minha saúde. É o meu corpo. Sinto que isto é o melhor para mim e para a minha família. Adoro o jogo de futebol americano, se não gostasse, teria desistido há muito tempo".

Tagovailoa sofreu várias concussões na época passada, o que o levou a falhar cinco jogos, incluindo os playoffs.

Nesta época baixa, Tagovailoa está a treinar jiu-jitsu para o ajudar a aprender a cair com cuidado.

"Pensa-se que [aprender a cair é] fácil, basta não cair e bater com a cabeça - mas é muito mais do que isso", disse ele. "Já fui projetado no ar. Fui colocado em muitas posições desconfortáveis para aprender a cair e tentar reagir nessas posições em que estou a ser atirado."

Tagovailoa disse que não foi difícil observar as suas lesões da época passada para as suas sessões de treino.

"Quero melhorar em tudo o que puder fazer para ajudar a equipa a ganhar jogos. Sei que o mais importante é a minha saúde, manter-me em campo", disse ele.

"Pude assistir ao jogo com o meu treinador de jiu-jitsu e pudemos reviver o cenário da forma como fui placado, como caí - e não foi apenas num jogo em particular. Foram várias as formas como fui derrubado e como eu poderia ter evitado isso".

Tagovailoa disse que os neurologistas lhe disseram que a encefalopatia traumática crónica (CTE) não seria um problema para ele e que essa é uma razão pela qual ele se sente confortável em entrar em campo novamente.

"É só quando se está constantemente a bater com a cabeça contra alguma coisa", disse Tagovailoa. "Eu acho que isso se adapta mais aos linebackers, linemen (ofensivos), linemen (defensivos), caras que estão constantemente indo para ele, então isso também contribuiu para o fator de minha tomada de decisão e querer voltar e jogar."

Os Dolphins exerceram a opção do quinto ano de Tagovailoa em seu contrato de novato em março. Ele tem contrato com a equipa até à época de 2024.

Tagovailoa ganhará US $ 23,17 milhões totalmente garantidos para a temporada de 2024, de acordo com a NFL.

Fonte: edition.cnn.com