Trump testa nova estratégia de jogo no terreno no Iowa

Um dos maiores objectivos do antigo presidente, dizem os conselheiros, é combater qualquer sentimento de complacência entre os seus apoiantes, que vêem as sondagens mostrarem-no com uma vantagem de 30 pontos a menos de um mês das caucuses do Iowa, que abrem a competição pela nomeação republicana.

Em cada visita, mesmo quando apresenta uma retórica cada vez mais dura sobre imigração e outros assuntos, Trump deixa claro que precisa do apoio deles.

Por vezes, quando se está a liderar com uma grande vantagem, toda a gente diz: "Porque é que hei-de ir votar?", disse ele aos apoiantes na semana passada em Coralville. "A margem de vitória é muito importante."

A campanha de Trump tem como objetivo encerrar as primárias mais cedo, com uma vitória esmagadora no Iowa, e depois conquistar efetivamente a nomeação em meados de março. Para o conseguir, a equipa do antigo presidente tem vindo a desenvolver uma operação no terreno no Estado do Gavião Arqueiro que é muito mais organizada e direccionada do que na sua candidatura presidencial de 2016, quando ficou em segundo lugar no Iowa, perdendo para o senador do Texas Ted Cruz. Essa derrota apertada, que agitou Trump, impulsiona a missão de uma operação de campanha que até alguns dos seus críticos republicanos admitem ser impressionante.

Nos últimos meses, a campanha de Trump tem-se concentrado em recrutar e formar cerca de 2.000 capitães de caucus voluntários em todo o estado - designando vários para os maiores locais de votação. Cada um deles concorda em obter o compromisso de 10 eleitores que votam pela primeira vez nas caucuses do Iowa a partir de uma lista de 25 potenciais apoiantes que a campanha identificou nos seus bairros.

"Os outros candidatos estão a apostar em atrair os eleitores das caucus já existentes", disse um alto funcionário da campanha de Trump na segunda-feira, descrevendo a estratégia na contagem decrescente para as caucus de 15 de janeiro. "O nosso enfoque é encontrar e criar novos participantes nas caucus".

Ao contrário das eleições primárias realizadas noutros locais, em que os eleitores simplesmente votam, as caucuses do Iowa são uma série de reuniões de bairro em mais de 1.600 circunscrições em todo o estado. Construir uma organização forte é fundamental para levar os apoiantes aos locais das caucus, o que a campanha de Trump não conseguiu fazer em 2016.

Trump tem feito telefonemas a alguns apoiantes, dizem os responsáveis, e reduziu o tamanho dos seus comícios para criar ligações muito mais pessoais. A campanha tem vindo a utilizar uma extensa base de dados de eleitores que tem vindo a compilar desde a sua primeira candidatura presidencial para contactar centenas de milhares de cidadãos do Iowa, muitos dos quais o apoiaram nas eleições gerais mas não participaram nas caucuses, que tradicionalmente atraem activistas e membros do partido.

Parte do trabalho de organização mais importante da campanha de Trump acontece quando o antigo presidente não está por perto.

Na sede da campanha no Iowa, no subúrbio de Urbandale, em Des Moines, na segunda-feira à noite, uma pequena equipa de voluntários formou uma linha de montagem para enviar pacotes de cuidados às pessoas que concordaram em ser capitães das caucus. Receberão um chapéu branco com costuras douradas, uma carta personalizada do antigo presidente e folhetos que descrevem algumas das realizações de Trump.

"Será que isto faz a diferença? A resposta é sim", disse Brad Boustead, um voluntário de Trump que estava ocupado a encher caixas. "Alguém tem de aparafusar as porcas do Cadillac, por isso os pequenos trabalhos são os mais importantes."

Na campanha de 2016, Boustead apoiou Cruz. Desde então, tem estado do lado de Trump e está maravilhado com a força organizacional e o empenho da operação desta vez.

"Isto é uma medida extra de qualquer coisa que eu já tenha visto", disse Boustead. "Ele está a trabalhar? Sem dúvida."

Ignorando as sondagens

O antigo presidente passou meses a elogiar entusiasticamente as sondagens que o mostram com uma larga vantagem sobre os seus rivais presidenciais republicanos, chegando ao ponto de as colocar num ecrã grande atrás de si nos eventos de campanha e de passar por mais de uma dúzia de sondagens de cada vez. Mas agora, a menos de quatro semanas das caucuses do Iowa, o líder do Partido Republicano está a dizer aos seus apoiantes para esquecerem as sondagens.

"Façam de conta que estamos empatados. Finjam que estamos a perder por 3", disse Trump a uma multidão de apoiantes no domingo em Reno, Nevada. "Têm de fazer isto, porque, sabem, o pior é que toda a gente pensa: 'Oh, em que é que temos de votar? O Trump está a dar cabo deles'. E depois acontecem coisas más".

Trump, que é arguido em vários processos criminais e tem vindo a equilibrar as idas a tribunal com eventos de campanha, organizou uma série de eventos "commit to caucus" em todo o Iowa desde setembro.

Ele tem destacado aliados para servirem de substitutos nos eventos, que têm como objetivo identificar e atrair os participantes das caucus em todo o estado. O deputado da Flórida Matt Gaetz e o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Ben Carson estão entre os que têm defendido o ex-presidente.

A equipa de Trump está a dar especial ênfase à educação dos apoiantes sobre o funcionamento do processo das caucus, incluindo o envio de explicações pelo correio, por SMS e por e-mail. A sua equipa começou a apresentar um vídeo de dois minutos em todos os eventos de campanha no Iowa, ensinando as pessoas a participarem nas caucus.

Embora a retórica do antigo presidente atraia muitas vezes manchetes e controvérsias familiares, a organização dos detalhes é uma das maiores mudanças na campanha de 2024.

"É robusto e é uma diferença da noite para o dia", disse Jimmy Centers, um veterano de várias campanhas de caucus republicanos em Iowa. "Na verdade, na sua campanha de 2016, a sua estratégia consistia em estacionar um autocarro fretado numa estrada de grande visibilidade e esperar para ver quem se dirigia a ele".

Centers, que não está afiliado a nenhuma campanha, disse que Trump está a tentar subjugar os seus principais rivais para enviar uma mensagem definitiva.

"Todos estão a considerar o Iowa como o pontapé de saída da campanha. Ele quer que o Iowa seja o fim da campanha", disse Centers. "Ele sabe que se conseguir um grande número em Iowa, a campanha estará efetivamente terminada".

Para além das visitas de Trump, a campanha realizou até agora mais de 300 acções de formação sobre o caucus, e os capitães do caucus receberão em breve os chapéus "Trump caucus captain" cosidos a ouro que deverão usar na noite do caucus. A campanha também tem estado a fazer planos para garantir que os eleitores estão fisicamente aptos a viajar para os locais de caucus, disseram os responsáveis, bem como a trabalhar com os organizadores locais para ter locais de votação com estacionamento e espaço suficientes.

Observar os rivais

Trump também espera abrandar qualquer impulso que os seus principais rivais para a nomeação republicana possam ter adquirido nas últimas semanas.

O governador da Flórida , Ron DeSantis, está a contar com um bom desempenho no Iowa para impulsionar a sua campanha. Ele obteve um apoio importante da popular governadora do estado, Kim Reynolds, que tem aparecido com DeSantis em eventos de campanha.

Nas últimas semanas, DeSantis mostrou uma nova vontade de enfrentar Trump diretamente, atacando o antigo presidente repetidamente durante uma recente reunião da CNN sobre o seu historial no cargo e a sua retórica imprevisível. DeSantis, como vários dos rivais de Trump, realizou significativamente mais eventos em Iowa do que Trump, enquanto procura gerar o impulso necessário para sua candidatura em 2024.

Os membros da equipa de Trump dizem que não acreditam que o apoio de Reynolds vá mudar as coisas, mas a campanha de Trump está agora a transmitir um anúncio no Iowa que procura minar o seu apoio a DeSantis. O anúncio de 30 segundos apresenta clipes consecutivos de Reynolds a elogiar Trump em vários comícios e eventos durante a sua presidência. E nas redes sociais e em discursos desde o endosso, Trump tem atacado implacavelmente Reynolds, que inicialmente indicou que permaneceria neutra nas primárias do Partido Republicano.

Para muitos republicanos, há uma vontade crescente de virar a página de Trump - um sentimento que só se intensifica à medida que ele intensifica a sua retórica anti-imigração, como tem vindo a fazer nos últimos dias.

Em New Hampshire, no sábado, Trump repetiu uma linguagem amplamente condenada pelas suas ligações à retórica da supremacia branca, dizendo que os imigrantes sem documentos estavam a "envenenar o sangue do nosso país". Trump tem-se inclinado especialmente para a promoção de políticas de imigração de linha dura que prometeu implementar se for eleito para um segundo mandato, o que inclui o alargamento das proibições de viajar e a repressão da imigração ilegal.

O ex-presidente também enfrenta 91 acusações criminais em quatro casos separados e tem feito malabarismos com a campanha e as suas obrigações legais como arguido. Trump declarou-se inocente de todas as acusações.

Nada disto é mencionado pela Procuradora-Geral do Iowa, Brenna Bird, que se tornou uma das principais apoiantes de Trump no estado. Em eventos de campanha, ela implora aos republicanos do Iowa que ignorem as sondagens que mostram Trump com uma vantagem esmagadora.

"As sondagens não interessam. O que realmente importa é a noite do caucus, não é?" disse Bird. "E isso será determinado pelo facto de aparecerem na noite das caucus prontos para votar com os vossos amigos e familiares."

Fonte: edition.cnn.com