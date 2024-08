Trump quer adiar a sentença

No passado recente, jurados declararam Donald Trump culpado em todas as 34 acusações apresentadas em um julgamento de dinheiro silenciado. Para potencialmente adiar a revelação da sentença, a equipe jurídica de Trump agora está lutando para que o caso seja transferido para uma corte federal. Se as coisas derem errado, o ex-comandante-em-chefe pode estar enfrentando uma pena de prisão prolongada.

A cerca de três semanas antes do anúncio previsto da pena, os advogados de Trump desafiaram mais uma vez a autoridade do tribunal de Nova York. Eles apresentaram uma petição para transferir o caso para uma corte federal, como mencionado em seus documentos judiciais. Além disso, eles pediram à corte federal que impedisse o juiz Juan Merchan de Nova York de revelar o veredicto em 18 de setembro. Esta data está cerca de sete semanas antes das próximas eleições presidenciais, nas quais Trump está concorrendo novamente pela nomination do Partido Republicano.

Até agora, a equipe jurídica de Trump tem enfrentado vários revezes com seus constantes recursos e estratégias legais para fazer com que o juiz presidente se recuse, adiando ou atrapalhando o julgamento. Os advogados de Trump já haviam solicitado a transferência do caso para uma corte federal no ano anterior.

Em seus argumentos, os advogados de Trump se referem a uma decisão recente da Suprema Corte sobre a imunidade presidencial. Nessa decisão, foi estabelecido que os presidentes dos EUA têm uma ampla proteção contra a acusação criminal por atos oficiais enquanto estiverem no cargo. Como resultado, a revelação do veredicto no caso de Nova York foi recentemente remarcada para 18 de setembro.

Tempo de prisão potencial para Trump

Uma grande parte das ações questionáveis subjacentes ao caso ocorreu antes do mandato de Trump, de 2017 a 2021. Os pagamentos de dinheiro silenciado à atriz de filmes para adultos Stormy Daniels, feitos durante a campanha de 2016, não podem ser considerados atos presidenciais oficiais.

Em maio, um júri de Nova York voltou um veredicto de culpa em todas as 34 acusações apresentadas contra Trump. Isso marcou um passo sem precedentes na história dos EUA, com um ex-presidente enfrentando acusações criminais. Com 78 anos, Trump está sujeito a uma possível pena de prisão de vários anos. No entanto, também é uma possibilidade uma sentença de probation. Trump indicou que planeja contestar o veredicto.

