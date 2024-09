Trump pode vender as suas acções da TMTG hoje.

Hoje, a restrição que impede Donald Trump de vender ações em sua empresa, Trump Media and Technology Group (TMTG), é prevista para terminar. Apesar da substancial queda no valor das ações, ele não tem intenção de vender e mantém uma visão positiva. Se ele decidir mudar sua posição, isso pode resultar em implicações sérias.

Atualmente, um acordo de não-venda, conhecido como lock-up agreement, tem impedido Donald Trump, junto com outros insiders da empresa, de vender suas ações na empresa-mãe da TMTG, que gerencia a plataforma Truth Social. Este acordo de não-venda está previsto para expirar hoje, permitindo que essas pessoas convertam suas ações em dinheiro. Este desenvolvimento é significativo para a empresa, já que seu valor de ações caiu dramaticamente desde sua oferta pública inicial (IPO) em março. A possibilidade de Trump, acionista majoritário, sair da empresa e afetar ainda mais o valor das ações pairou sobre ela por semanas.

No entanto, esses medos parecem infundados. Na semana passada, Trump afirmou a jornalistas: "Muitas pessoas acham que eu vou vender minhas ações. Elas valem bilhões em outros lugares. Mas eu não quero vender minhas ações. Eu não vou vender minhas ações. Eu não preciso do dinheiro." Este comentário deu um pequeno impulso ao valor das ações. Ao manter suas ações, seu valor caiu para $1,8 bilhão, em comparação com $6,2 bilhões quatro meses antes.

Trump possui uma participação de 57% nas ações da empresa. Mesmo que ele quisesse vender, o impacto potencial no preço das ações seria substancial. "Ele é mais esperto do que isso", comentou Michael Stegemoller, professor de finanças da Baylor University. "É claro que ele não iria querer vender sua participação inteira de uma vez. Isso injectaria uma grande quantidade de ações no mercado, o que não seria bom para o preço das ações - ou para ele."

O sucesso da empresa está fortemente ligado a Donald Trump. "Nunca vimos nada igual, nem mesmo com a Apple e Steve Jobs", observou Stegemoller. Dado isso, Trump sinalizando sua intenção de não vender é tranquilizador. Se ele mudar de ideia, ele deve divulgar sua decisão dentro de dois dias úteis e relatá-la à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Desde que as ações foram tornadas públicas através de uma fusão com uma empresa de propósito específico (SPAC), Trump foi proibido de vender suas ações por seis meses devido ao acordo de não-venda. Se as ações superarem a marca importante de $12 no final do pregão de hoje, este acordo terminará. Ontem, as ações caíram 3,22% para $15,62 na NASDAQ. Independentemente de como o preço das ações evoluir, as restrições expirarão não mais tarde do que 25 de setembro.

