Trump pede ao Supremo Tribunal dos EUA que anule a decisão do Colorado de o retirar do boletim de voto, dizem as fontes

Donald Trump pediu formalmente ao Supremo Tribunal dos EUA que anule a decisão do Supremo Tribunal do estado do Colorado que o retirou das eleições estaduais de 2024 ao abrigo da "cláusula de insurreição" da 14ª Emenda, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.