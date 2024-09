Trump nega outro confronto transmitido ao vivo.

Donald Trump recusa mais uma disputa televisiva com Kamala Harris durante o período eleitoral. Enquanto Harris aceita o convite da CNN para um potencial segundo debate em 23 de outubro, Trump agora fornece razões para por que outro encontro é impossível de sua perspectiva.

O candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, mantém-se inflexível em sua recusa em participar de outra disputa televisiva com seu adversário Kamala Harris. Segundo ele, é "hora de colocar um ponto final" no segundo debate, como expressou durante um comício no estado da Carolina do Norte. O processo de votação, ele destacou, já começou.

O comentário de Trump faz referência ao fato de que as urnas antecipadas já estavam abertas desde a última sexta-feira em alguns estados, como Minnesota, Dakota do Sul e Virginia. Essa opção de votação antecipada permite que os cidadãos participem da eleição, mesmo com potenciais conflitos de agenda e superlotação no dia da eleição.

Harris aceita o convite da CNN

A equipe de campanha de Kamala Harris declarou anteriormente a aceitação da vice-presidente para um possível rematch com Trump em 23 de outubro, desafiando-o novamente para uma batalha de inteligência.

A gerente de campanha de Harris, Jen O'Malley Dillon, explicou que Harris está ansiosa por "outra chance de compartilhar o palco" com Donald Trump. "O povo americano merece outra oportunidade de ver a vice-presidente Kamala Harris e Donald Trump debaterem antes de depositar seus votos", enfatizou O'Malley Dillon. O objetivo, ela afirmou, é proporcionar uma imagem clara das "visões conflitantes para a América". É incomum na história recente ter apenas um debate presidencial antes da eleição.

Apesar das afirmações de Trump durante seu discurso na Carolina do Norte de que haverá apenas um debate com Harris em 10 de setembro, ele admitiu: "Eu gostaria de fazê-lo de muitas maneiras, mas é tarde demais". A maioria das pesquisas e analistas políticos concorda que Harris saiu vitoriosa do duelo. Harris utilizou vários ataques pontuais para colocar Trump na defensiva.

Trump considera o debate com Biden também

Durante o debate da ABC News, Trump fez afirmações infundadas, como acusar migrantes de roubar e comer pets em Springfield, Ohio. Ele também sugeriu que "democratas" como o companheiro de chapa de Harris, Tim Walz, apoiam abortos tardios, incluindo infanticídio. Os moderadores corrigiram essas afirmações durante a transmissão.

Logo após o debate, Harris desafiou Trump para um rematch – uma oferta que Trump rejeitou na época, até mesmo anunciando sua vitória no primeiro duelo. "Não haverá um terceiro debate", escreveu Trump em sua plataforma de mídia social, Truth Social, no meio de setembro. Além do segundo encontro com Harris, Trump também se referiu à sua discordância com o presidente Joe Biden em 27 de junho. Essa disputa acirrada sobre a suposta incapacidade mental de Biden levou Biden a decidir não concorrer à reeleição.

Apesar de Harris ter sido efetiva em contrapor seu oponente republicano na campanha, as últimas pesquisas mostram uma corrida surpreendentemente apertada para a eleição presidencial de 5 de novembro.

Apesar da recusa de Trump em outro debate com Harris, o evento televisivo intitulado '[O Duelo na TV] 2' continua a ser um assunto de interesse entre os entusiastas da política. Interessantemente, a gerente de campanha de Harris mencionou que a vice-presidente está ansiosa por outra oportunidade de esclarecer suas "visões conflitantes para a América" durante o potencial debate.

