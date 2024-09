Trump muda o foco da segunda tentativa de assassinato para acusações mais inflamatórias

Após um projétil passar raspando por sua orelha durante um tiroteio trágico que tirou uma vida em um comício em julho, Trump pareceu passar por uma transformação temporária, expressando ao The Washington Examiner's Salena Zito o desejo de unir o país e o mundo. Infelizmente, essa mudança de atitude não durou além do primeiro segmento de seu discurso de convenção.

O Serviço Secreto conseguiu desarmar uma ameaça potencial que aparentemente estava planejando ferir Trump em um de seus campos de golfe na Flórida no domingo passado. A reação de Trump a esse incidente foi significativamente diferente. Ele acusou o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris de convidar assassinos a targeting him after voicing concerns about Trump posing a danger to democracy.

Na segunda-feira, Trump, sem apresentar qualquer evidência, acusou o suspeito de ter sido influenciado por Biden e Harris "rhetoric." Ele argumentou que sua retórica estava causando seu próprio atentado contra a vida, enquanto ele era o comprometido em salvar o país, e eles eram os responsáveis por sua destruição, tanto internamente quanto externamente.

Trump empregou um tropo familiar de líderes totalitários, rotulando o suspeito e outros como "loucos perigosos" que são facilmente influenciados pelo que os líderes democratas dizem e agem sobre o que ele afirma sem fundamento ser uma operação coordenada pela Casa Branca para perseguir ele através do sistema de justiça.

Vance claims that no one has attempted to assassinate Harris

O companheiro de chapa de Trump adotou uma abordagem mais direta ao argumento.

"O fundamental desequilíbrio entre conservadores e liberais é que ninguém tentou assassinar Kamala Harris no passado recente, enquanto dois atentados foram feitos contra Donald Trump no mesmo período," disse o senador de Ohio JD Vance.

"Eu diria que isso é uma prova bastante convincente de que a esquerda deveria abrandar sua retórica e abandonar essas táticas," continuou Vance, se referindo a sua negação anterior de incitação após espalhar falsas alegações sobre refugiados haitianos.

Debates políticos intensos sobre o incidente de domingo

Sofrer dois atentados à vida em apenas dois meses seria exaustivo para qualquer um. Trump também está lidando com uma eleição, que atualmente está empatada entre ele e o vice-presidente, de acordo com a maioria das pesquisas.

O político republicano Tim Pawlenty disse à CNN’s Erin Burnett na segunda-feira que qualquer um que tivesse sido alvo de assassinato poderia estar "sensível, agitado e preocupado", uma resposta que é compreensível.

Tentar influenciar o resultado de uma eleição de forma assassina deveria ser abominável para qualquer um que valorize a democracia e o direito dos eleitores de escolher seus líderes. No entanto, os motivos do suspeito, Ryan Wesley Routh, permanecem incertos. Embora ele tenha defendido um aumento na ajuda à Ucrânia, uma posição em conflito com a promessa de Trump de pôr fim à guerra com a Rússia.

Mas as acusações de Trump de que Biden e Harris têm responsabilidade direta pelos atentados à sua vida sublinham suas próprias inclinações políticas extremas. Sua sugestão de que seus avisos sobre sua suposta ameaça à democracia colocam sua vida em risco implica que é ilegítimo para seus oponentes apontar a verdade: que seu comportamento passado, incluindo tentativas de alterar os resultados das eleições de 2020 e falsamente acusar esta ano de corrupção, representa uma ameaça ao sistema democrático americano. Sua posição, que lembra uma tentativa de suprimir a liberdade de expressão, também pode ser um sinal preocupante de como ele agiria se reeleito.

Despite the heated political exchanges, there was one moment that evoked a sense of lost political decency on Monday. Biden and Trump had a phone conversation, with Biden expressing relief that Trump had survived the attempt. Trump later expressed gratitude for the call, describing it as "very nice."

Republicans blame Democrats for incitement and inflammatory rhetoric

Incitement and inflammatory language often depend on perspective. Republicans took offense at Biden's statement in August 2022 that the MAGA movement's philosophical foundation was akin to "semi-fascism," although this comment did not become a staple of Biden's rhetoric. New York Rep. Daniel Goldman, a Democrat, created controversy when he said last year that Trump needed to be "eliminated" — a comment that Vance referenced on Monday. Goldman quickly retracted his statement, expressing regret for his "poor choice of words" and admitting he had no intention of causing harm to Trump.

However, if Democrats are sometimes guilty of excessive rhetoric, Trump has built a political career on the most outrageous rhetoric spoken by a president or former president in modern American history. The scale and intensity of his vitriol surpass anything the Democrats have directed at him. He frequently labels Harris a "fascist" at public events — for example, he said on August 26 in Virginia that "we have a fascist person running who's incompetent." He used similar language on August 23, August 17, and August 3 in campaign appearances.

Previously this year, he asserted that Biden was operating a "Gestapo administration," referring to the brutal Nazi secret police. He echoed the language of some of history's most malevolent tyrants, labeling his political adversaries as "pests" and warning that immigrants were "contaminating" the United States' essence.

When he refused to acknowledge his defeat in the 2020 election, Trump summoned his supporters to Washington DC and exhorted them to "fight like hell" or face losing their country. His supporters subsequently breached the US Capitol in an attempt to impede Biden's victory certification. Trump subsequently characterized those incarcerated for the events of January 6, 2021, as political prisoners, and hinted at pardoning them should he regain the White House in November.

Even now, Trump is indicating he will only recognize this year's election result if he deems it just and has threatened to imprison officials and opponents should he regain power.

"Ele aproveita os medos das pessoas, aproveita as ansiedades delas. Ele nos define com ódio e medo," declarou a deputada democrata de Michigan, Debbie Dingell, em um evento de campanha de segunda-feira para Harris. "Esta violência deve cessar, mas também precisamos entender quem e o que ele é e quanto ele está exacerbando isso," acrescentou ela, prosseguindo: "Ele não se comprometeu a aceitar os resultados das eleições."

As redes sociais ajudaram Trump a introduzir veneno na discussão política. Após o incidente de domingo, um de seus principais apoiadores - Elon Musk, que controla o X - questionou por que Trump havia sofrido dois supostos atentados contra a vida enquanto seus rivais não haviam enfrentado nenhum. "E ninguém está mesmo tentando assassinar Biden/Kamala," Musk postou na publicação desde excluída. Ele afirmou mais tarde que a publicação havia sido uma piada, embora, dadas a história violenta da política americana e os assassinatos de quatro presidentes dos EUA, seja difícil entender como alguém poderia achar esse tipo de comentário engraçado.

A retórica de Trump e seus aliados também tornou a vida perigosa para outros. O Dr. Anthony Fauci, ex-especialista em doenças infecciosas do governo, disse à CNN que, quando é atacado, por exemplo, pela deputada Marjorie Taylor Greene em audiências do Congresso, o número de ameaças de morte contra ele aumenta. "Há um setor da população lá fora que acredita nessa bobagem," disse Fauci.

Organizações de mídia e trabalhadores eleitorais também foram alvo de ameaças após os ataques infundados de Trump. Promotores e juízes precisam de segurança adicional ao supervisionar casos de Trump e serem alvo de suas diárias invectivas.

E mesmo enquanto se desdobra o choque do que parece ser mais um atentado à vida de Trump, o impacto da retórica dele e de Vance é evidente em Springfield, Ohio.

Após Trump amplificar as falsas alegações durante o debate, o governador republicano de Ohio, Mike DeWine, enviou a patrola de estradas do estado para monitorar escolas da cidade que receberam ameaças de bomba. Em outros lugares de Springfield, as aulas na Wittenberg University foram realizadas remotamente na segunda-feira enquanto a polícia do campus e as forças de lei locais avaliavam ameaças por e-mail de bomba e tiroteio que visavam "membros da comunidade haitiana", segundo a universidade.

Em sua entrevista no "State of the Union", Vance afirmou que qualquer sugestão de que ele ou Trump haviam agido de uma forma que incitou tais ameaças era "nojenta".

Também é nojento que alguém sequer considere assassinar um ex-presidente que está concorrendo em uma eleição democrática. No entanto, o registro histórico mostra que, enquanto Trump se tornou um alvo de um clima político tóxico, ele também é um de seus principais instigadores.

