Trump mantém consistentemente uma afirmação falsa de que nenhum ataque terrorista ocorreu durante sua presidência.

Ele ocasionalmente expressava sua desaprovação a tais incidentes em detalhes intensos. Em seu discurso sobre o Estado da União de 2018, ele se referiu a "dois atos de terrorismo em Nova York" que haviam ocorrido recentemente. Ele fez uma visita a Pittsburgh e El Paso após esses atos de terrorismo. Ele convidou sobreviventes de um incidente na Califórnia para a Casa Branca.

No entanto, nestes dias, ele insiste que nunca supervisionou qualquer ataque terrorista.

Durante sua campanha presidencial de 2024, Trump declarou falsamente que não houve ataques terroristas durante seu mandato. Ele entregou uma versão mais indireta dessa ideia em seu discurso de lançamento da campanha em 2022, tornou seu claim inequívoco em 2023, repetiu-o no debate presidencial da CNN em junho e afirmou novamente em um comício na Pensilvânia na segunda-feira.

"Não tivemos ataques terroristas durante minha administração", declarou ele no comício na Pensilvânia.

Verificação de Fatos: A afirmação de Trump é falsa. Houve numerous ataques terroristas durante seu governo, incluindo ataques de alto perfil em sua cidade natal, Nova York. Os ataques terroristas sob Trump resultaram na morte de muitas pessoas.

Um extremista islâmico matou oito pessoas em um ataque terrorista em Nova York em outubro de 2017, um ato realizado em apoio à organização terrorista ISIS. Trump falou repetidamente sobre esse ataque enquanto estava no cargo, rotulando o perpetrador como um "monstro" e expressando pesar pelos sobreviventes feridos.

Em dezembro de 2017, outro simpatizante do ISIS detonou uma bomba no sistema de metrô de Nova York, ferindo várias pessoas. Trump emitiu um comunicado condenando esse ataque, observando que era o "segundo ato de terror em Nova York nos últimos dois meses".

O Departamento de Justiça de Trump concluiu que um ataque de 2019 por um extremista das forças armadas da Arábia Saudita, que resultou na morte de três militares dos EUA e feriu outros em uma base militar na Flórida, foi motivado pela ideologia jihadista e realizado por um "associado de longo prazo" da Al-Qaeda. Trump comentou esse ataque no dia em que ocorreu.

Outros ataques terroristas durante o governo de Trump

Houveram numerous outros ataques terroristas sob a supervisão de Trump. Aqui estão alguns exemplos:

Em 2018, um supremacista branco realizou o ataque mais mortal contra a comunidade judaica nos EUA, matando 11 pessoas e ferindo seis outras em um ataque a tiros em uma sinagoga em Pittsburgh; Trump visitou a sinagoga após o incidente. Um ataque terrorista de 2019 a uma sinagoga na Califórnia por outro supremacista branco resultou em uma morte e três feridos; Trump abordou publicamente esse ataque e depois homenageou os sobreviventes na Casa Branca.

Um supremacista branco admitiu culpa por homicídio em primeiro grau em nome de um ato de terrorismo, além de outras acusações, por matar um homem negro em Nova York em 2017 com a intenção de incitar uma guerra racial. O perpetrador próprio se referiu ao assassinato como um "ataque terrorista".

Também em 2017, um extremista anti-republicano atacou legisladores republicanos e outros que estavam treinando para o jogo de beisebol congressional anual de caridade, atirando no então líder da maioria da Câmara, Steve Scalise, e em outros três. O promotor estadual da área se referiu a esse ataque como "um ato de terrorismo".

O Departamento de Justiça de Trump se referiu a um massacre a tiros de 2019 por um supremacista branco em um Walmart no Texas, que resultou na morte de 23 pessoas e feriu outras 22, como "um ato de terrorismo doméstico". O atirador estava alvejando latinos.

E o Departamento de Justiça de Trump se referiu a isso como "um ataque terrorista doméstico" quando um dos apoiadores de Trump envio dispositivos explosivos improvisados para a CNN, para oficiais democráticos proeminentes e outros em 2018.

Despite Trump's repeated claims, his assertion that no terror attacks occurred during his presidency is factually incorrect. His tenure saw numerous terrorist incidents, including the deadly attack by a white supremacist on a Pittsburgh synagogue in 2018, where he visited the affected community afterwards.

Leia também: