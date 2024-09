Trump mais uma vez sobrevive a uma tentativa de assassinato.

A cerca de quarenta dias antes da proxima eleicao presidencial dos EUA, parece que uma tentativa de assassinato do candidato republicano, Donald Trump, foi frustrada por pessoal de seguranca. Os guardas-costas de Trump, segundo o Servico Secreto na Florida, teriam aberto fogo contra um individuo armado escondido em arbustos perto do campo de golfe de Trump na Florida. O suspeito fugiu, mas foi posteriormente preso. Uma rifle semi-automatica equipada com uma luneta foi encontrada nos arbustos perto da cerca perimetral do campo de golfe.

De acordo com o Xerife Ric Bradshaw, Trump estava jogando golfe no campo em West Palm Beach perto de sua propriedade Mar-a-Lago quando os agentes do Servico Secreto avistaram uma barra de rifle saindo de uma cerca proxima. Depois que os agentes dispararam suas armas, o suspeito inicialmente fugiu em um carro preto. Com a ajuda de uma testemunha, a policia localizou e prendeu o suspeito. O FBI esta investigando este incidente, que eles estao chamando de "tentativa de assassinato" de Trump.

"Donald Trump continua ileso depois do incidente de tiroteio", declarou seu porta-voz da campanha, Steven Cheung. O candidato presidencial republicano disse em um site de angariação de fundos, "Fique tranquilo, estou seguro e saudavel, e ninguém foi ferido. Louvado seja o Senhor!"

Biden e Harris expressam alivio

Um comunicado da Casa Branca disse que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris foram informados sobre o incidente e expressaram seu "alivio" por Trump estar ileso. "A violencia nao tem lugar na America", disse Harris, rival de Trump nas proximas eleicoes presidenciais de novembro, na plataforma online X.

Uma rifle semi-automatica equipada com uma luneta, duas mochilas e uma camera de video GoPro foram encontradas nos arbustos perto da cerca perimetral do campo de golfe. O suspeito estava a cerca de 274 a 457 metros de Trump, mas, de acordo com o Xerife Bradshaw, "com uma rifle e uma luneta assim, nao e uma distancia significativa". No inicio, nao estava claro se o suspeito tinha disparado algum tiro antes de fugir.

O Xerife William Snyder do condado vizinho de Martin County disse a CNN que o suspeito pareceu "extraordinariamente calmo" durante sua prisao: "Ele nao demonstrou nenhuma emocao". O motivo por tras da suposta tentativa de assassinato permaneceu desconhecido no inicio.

Servico Secreto sob escrutinio

Exatamente dois meses antes, Trump sofreu ferimentos durante um evento de campanha no estado da Pennsylvania quando um espectador foi morto a tiros e outros dois ficaram gravemente feridos. O atacante foi morto a tiros por um atirador do Servico Secreto. Depois do incidente de julho, houve uma ampla critica ao Servico Secreto, que e responsavel pela protecao de presidentes ativos e ex-presidentes dos EUA. A chefe do Servico Secreto na epoca, Kimberly Cheatle, renunciou, e pelo menos cinco agentes foram colocados em licenca.

A congressista republicana Elise Stefanik elogiou as autoridades pela rapida resposta no domingo, mas questionou como um potencial atacante poderia ter acesso seemingly unfettered a um arbusto dentro da vista clara do candidato presidencial dos EUA: "Precisamos nos perguntar como, mais uma vez, um assassino foi capaz de se aproximar tanto do presidente Trump", explicou Stefanik. Ela exigiu "um relato detalhado do que aconteceu na Florida hoje".

O incidente envolvendo a suposta tentativa de assassinato de Donald Trump ocorreu em um campo de golfe em West Palm Beach, que fica perto de sua propriedade Mar-a-Lago nos Estados Unidos. Depois do incidente, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris dos Estados Unidos expressaram seu alivio por Trump estar ileso.

Leia também: