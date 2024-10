Trump lidera a posição do seu partido sobre o ceticismo da vacina.

Trump declarou a um entrevistador no final de setembro que os republicanos não estão ansiosos para reconhecer isso. Em vez disso, Trump fez pelo menos 17 promessas este ano para cortar o financiamento de escolas que impõem mandatos de vacinação. Antigos porta-vozes da campanha afirmaram que essa promessa só se aplicaria a escolas com mandatos de COVID-19. No entanto, revisões de discursos não incluíram tal distinção, levando à especulação de que Trump também pode alvo de regras de vacinação para doenças como a pólio e a caxumba, que podem ser potencialmente letais para crianças.

A campanha de Trump não respondeu a pedidos de comentários sobre este artigo.

O mandato de Trump resultou em uma mudança significativa nas vistas do seu partido sobre vacinas, como evidenciado por afirmações falsas de candidatos primários e teorias da conspiração confusas de vozes conservadoras proeminentes nesta temporada de campanha. Uma pesquisa de setembro de 2023 realizada pela Politico e Morning Consult revelou que uma maioria de eleitores estava mais preocupada com os riscos do que com os benefícios de se vacinar.

Uma onda de políticas anti-vacina nas assembleias estaduais seguiu essa retórica. De acordo com o cientista político Matt Motta da Universidade de Boston, que acompanha a política de saúde pública, pelo menos 42 leis anti-vacina foram aprovadas em 2023, o que marca um aumento quase nove vezes maior desde 2019.

A plataforma do Partido Republicano do Texas de 2024 propõe um banimento da tecnologia de mRNA, inovação por trás de algumas vacinas contra a COVID-19, que os cientistas acreditam que pode ter aplicações significativas no cuidado do câncer.

No mês passado, Trump conquistou os votos anti-vacina ao garantir o endosso de Robert F. Kennedy Jr., um proeminente cético de vacinas, e nomeá-lo para sua equipe de transição. Em uma recente turnê com o ex-apresentador da Fox News Tucker Carlson, Kennedy expressou sua intenção de estar heavily involved in selecting personnel for FDA, NIH, and CDC.

Trump tem várias maneiras de perseguir objetivos anti-vacina como presidente, como criar mais dúvidas e atrapalhar a capacidade do governo federal de recomendar vacinas. Ele prometeu nomear Kennedy, junto com outros "especialistas de ponta", para um painel que explora doenças crônicas, algumas das quais a organização sem fins lucrativos de Kennedy já ligou às inoculações.

Fica ainda desconhecido como a proposta mais comum de Trump - desfinanciamento de escolas que exigem vacinações - seria executada, de acordo com Judith Winston, ex-conselheira-geral do Departamento de Educação durante a administração Obama.

Atualmente, o Departamento de Educação não tem o poder de revogar o financiamento das escolas públicas de uma só vez, o que deixaria uma segunda administração de Trump dependente de remover o financiamento programa por programa. Além disso, a base legal para tal movimento não está clara e provavelmente exigiria ação do Congresso.

Todos os 50 estados têm um requisito de vacinação para a frequência escolar.

O alcance de Trump a constituências anti-vacina ocorre à medida que a hesitação em relação às vacinas aumenta e as doenças preveníveis aumentam. Este verão, Oregon teve seu pior surto de sarampo desde 1991.

A situação pode piorar, de acordo com Tom Frieden, ex-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças: nos anos 90, durante um período em que a desconfiança em relação às vacinas também se espalhou, os EUA viram milhares de casos de sarampo. De acordo com os CDC, ainda não voltamos àqueles tempos ruins, mas o número de casos de sarampo registrados neste ano já é quatro vezes maior do que no ano passado.

"Foi altamente disruptivo", disse ele. "Muitos crianças que tiveram sarampo acabaram com problemas de audição ou problemas cognitivos que foram para toda a vida. Algumas morreram neste país".

Em todo o mundo, a doença matou mais de 100.000 em 2022, principalmente entre crianças com menos de 5 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

As pesquisas mostram que uma minoria substancial de americanos, principalmente dentro do Partido Republicano, tem posições céticas em relação às vacinas, disse o professor da Harvard e especialista em política de saúde Robert Blendon.

E a suspeita das vacinas evoluiu para a suspeita das vacinas em geral nesse grupo, disse ele. "Isso segue dessa rebelião contra os mandatos de vacinação da COVID-19".

A oposição às vacinas dividiu o GOP. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez da oposição às vacinas um tema central de sua campanha falhada para a nomeação presidencial. Em estados como Wyoming e Missouri, campanhas primárias com temas anti-vacina ocorreram neste ano.

Bob Onder, médico e candidato republicano ao Congresso em Missouri, foi acusado em anúncios no Facebook colocados por seu principal oponente de ter lucrado com empresas farmacêuticas para testar vacinas. "Ele lucrou com a nossa dor", disse um anúncio. "Você sofreu as consequências".

Onder "nunca fez pesquisa sobre a vacina COVID-19" e se opõe aos mandatos de vacina COVID-19, disse seu gerente de campanha, Charley Lovett, ao KFF Health News. (Lovett disse que Onder "conduziu" um estudo patrocinado pela AstraZeneca sobre a prevenção da COVID-19 em pacientes de alto risco usando anticorpos monoclonais, não vacinas).

Onder venceu a primária republicana, mas seu oponente que difamava as vacinas ainda recebeu mais de 37% dos votos.

Os candidatos anti-vacina muitas vezes se tornam policymakers anti-vacina. O impacto pode ser visto no Texas, onde a política das vacinas era um assunto bipartidário. De acordo com os pesquisadores, de 2009 a 2019, os legisladores do Texas aprovaram 19 leis a favor das vacinas, como uma lei que permite que os farmacêuticos administrem imunizações.

No final da década, o consenso começou a mudar. Pequenas divisões, frequentemente fomentadas no Facebook, ganharam influência. Uma dessas divisões, Texans for Vaccine Choice, agitou audiências antes da legislatura do estado em 2021 e se concentrou em legisladores anti-vacinação, levando alguns a perderem nas primárias do GOP.

A desinformação tem impulsionado a tendência anti-vacina no Texas, ao lado das crenças conservadoras tradicionais sobre a liberdade pessoal, disse Summer Wise, ex-membro do comitê executivo do partido republicano do estado - principalmente crenças enganosas sobre o uso de células fetais no desenvolvimento de vacinas; pesquisas fabricadas que ligam as vacinas ao autismo; e teorias da conspiração sobre Bill Gates, o benfeitor rico que apoia a vacinação.

"Os políticos exploram as vacinas como meio de instilar medo entre o povo, que eles então manipulam e direcionam para controlar um bloco de votos", comentou Wise.

Além de defender um ban na tecnologia de mRNA, a plataforma de 2024 do Partido Republicano do Texas inclui várias políticas que poderiam atrapalhar a vacinação, como permitir que trainees médicos e médicos recusem a administração de vacinas por razões religiosas. Também sugere a inclusão no Bill of Rights do estado do direito de um paciente de evitar vacinações obrigatórias.

Em nível nacional, políticas anti-imunização podem tomar uma posição mais agressiva sob uma segunda administração Trump.

Roger Severino, anteriormente à frente da Divisão de Direitos Civis do HHS e agora afiliado à Fundação Heritage, contribuiu para o Projeto 2025, uma iniciativa da Fundação Heritage para elaborar um plano de saúde para uma administração republicana.

O documento propõe limitar a capacidade da CDC de emitir recomendações obrigatórias de vacinação ou quarentena, concentrando-se em instituições educacionais ou em outros lugares.

Um porta-voz da Fundação Heritage mencionou que Severino acredita que a credibilidade da agência foi erosionada e que ela deve justificar "toda vacina na tabela sendo administrada simultaneamente".

Gostin, professor de direito sanitário na Universidade de Georgetown, argumentou que a proposta distorce as leis e autoridades da CDC. A agência raramente, se é que alguma vez, fornece recomendações vinculativas, afirmou.

“Quando a próxima pandemia atingir, buscaremos orientação da CDC com base na pesquisa mais recente”, disse ele. “Não queremos uma agência debilitada durante uma emergência de saúde pública”.

Certos estudiosos republicanos têm pintado cenários alarmantes em torno de vacinas. Um exemplo é "Dawn's Early Light", um livro upcoming do presidente da Heritage, Kevin Roberts, que recebeu um prefácio agradecido do candidato a vice-presidente republicano JD Vance.

Em uma seção do livro, Roberts imagina o governo federal utilizando supostas capacidades futuras para "dispensar motoristas" por desobedecer à última obrigatoriedade de vacinação.

“Outra ferramenta poderosa de controle social entra em cena”, escreveu ele.

