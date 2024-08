Trump lança comentários despectivos em relação a Harris

Durante a disputa pela Casa Branca, republicanos proeminentes instam Trump a evitar ataques pessoais contra Harris. Desafiando os conselhos de seus companheiros de partido, o ex-líder dos EUA agora entrou em território desconhecido.

O candidato republicano falante Donald Trump causou polêmica durante a campanha ao distribuir uma observação ofensiva sobre sua contraparte democrata Kamala Harris. Trump republicou um comentário provocador de outro usuário em sua plataforma Truth Social, sugerindo que favores sexuais podem ter desempenhado um papel no aumento do status político de Harris.

O post polêmico apresentava uma foto antiga de Kamala Harris com a ex-Secretária de Estado e candidata presidencial Hillary Clinton, que enfrentou Trump em 2016. A legenda dizia: "Interessante como as 'boqueteiras' impactaram suas carreiras de maneiras diferentes..." Esta insinuação era uma referência a um escândalo sexual envolvendo o marido de Clinton, Bill, durante seu mandato como presidente (1993-2001). Suporte a Trump também espalhou alegações infundadas sobre Harris, sugerindo que seu relacionamento romântico com um político poderoso da Califórnia nos anos 90 contribuiu para seu sucesso profissional.

"Tenho que fazer do meu jeito"

Embora Trump não tenha escrito o post, sua decisão de compartilhá-lo em sua conta oficial da Truth Social levantou algumas sobrancelhas. O republicano não é estranho a depreciar seu oponente democrata, muitas vezes rotulando-a de "louca" e "burra". Trump também atacou Harris com base em sua etnia e origem, argumentando, por exemplo, que ela "fez uma transformação repentina em negritude alguns anos atrás". Embora seus ataques verbais tenham sido duros, seus comentários recentes sobre assuntos sexuais estabeleceram um novo padrão.

Muitos republicanos têm recentemente instado Trump a abrandar seus ataques pessoais contra Harris e se concentrar mais em questões de política. Quando questionado sobre essas admoestações em uma recente conferência de imprensa, Trump permaneceu desafiador. "Tenho o direito de lançar ataques pessoais contra ela", declarou o septuagenário, se referindo a Harris e à campanha, e continuou: "Tenho que fazer do meu jeito". Em 2016, Trump causou um alvoroço com uma declaração vulgar sobre assédio sexual, mas os americanos ainda o elegeram presidente.

