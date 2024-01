Trump, Haley e DeSantis qualificam-se para o debate da CNN no Iowa

Haley e DeSantis disseram que participarão do debate, que acontecerá às 9h ET do dia 10 de janeiro na Drake University em Des Moines, Iowa. Trump, que faltou aos primeiros quatro debates das primárias do Partido Republicano em 2024, não o fez.

Apenas cinco dias antes dos caucuses de Iowa darem início à corrida de nomeação do Partido Republicano, haverá um confronto individual entre dois candidatos que lutam para emergir como a única e clara alternativa do partido ao ex-presidente.

O caminho de DeSantis para a nomeação do Partido Republicano depende provavelmente de uma boa prestação nos caucuses de Iowa, a 15 de janeiro. Entretanto, Haley tem subido nas sondagens em New Hampshire, onde um bom desempenho nas primárias de 23 de janeiro poderá também ser um trampolim para as primárias de 24 de fevereiro no seu estado natal.

Haley e DeSantis também aparecerão na CNN para reuniões de câmara consecutivas na quinta-feira.

Na campanha eleitoral dos últimos dias, DeSantis tem criticado repetidamente Trump por se recusar a participar nos debates das primárias do Partido Republicano.

"Ele não está disposto a vir aqui e responder a perguntas", disse DeSantis a repórteres na semana passada em Elkader, Iowa. "Ele cai de para-quedas para um discurso de 30, 45 minutos, uma hora e depois vai embora, em vez de ouvir os Iowans respondendo a perguntas e fazendo, eu acho, o que é preciso para vencer."

O debate da CNN no Iowa será moderado pelos pivôs da CNN Jake Tapper e Dana Bash.

Para se qualificarem para participar no debate do Iowa, os candidatos têm de obter pelo menos 10% em três sondagens nacionais e/ou do Iowa separadas de eleitores republicanos ou de eleitores das primárias que satisfaçam as normas de informação da CNN, segundo a rede. Uma das três sondagens tem de ser uma sondagem aprovada pela CNN sobre os prováveis eleitores republicanos do Iowa. A janela de qualificação para que as sondagens contem para o debate de Iowa fechou ao meio-dia de terça-feira.

Três candidatos actuais que apareceram no palco em alguns debates anteriores - o empresário Vivek Ramaswamy, o ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson - não cumpriram os requisitos de qualificação.

A CNN vai realizar um segundo debate a 21 de janeiro, em New Hampshire, no New England College, antes das primárias desse estado. O local foi originalmente anunciado como St. Anselm College.

Kit Maher, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

