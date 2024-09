Trump expressa sua antipatia por Taylor Swift em um post.

Há pouco tempo, ele ainda estava se esforçando para parecer que os fãs de Taylor Swift estavam apoiando-o. No entanto, a endorsement de Taylor Swift para a candidata presidencial democrata Kamala Harris pareceu atingir Donald Trump tão profundamente que ele só conseguiu expressar seus sentimentos em letras maiúsculas.

Apenas alguns dias após a celebridade americana Taylor Swift anunciar seu apoio a Harris em um post no Instagram após o debate televisionado, Trump deixou escapar sua frustração em sua conta no Truth Social. "ODEIO TAYLOR SWIFT!" escreveu em um post em letras maiúsculas. O Truth Social é uma plataforma que Trump co-fundou como uma espécie de alternativa ao Twitter.

Swift apoiou rapidamente Harris após o debate, afirmando que votaria em Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz nas eleições presidenciais de 5 de novembro. Com uma audiência de cerca de 284 milhões de pessoas na plataforma, o apoio de Swift tem peso significativo entre seus fãs.

A conta do Truth Social de Trump também apresentou vários posts em letras maiúsculas naquela mesma manhã de domingo (horário local), incluindo: "O New York Times está falindo é uma ameaça genuína à democracia". Antes do post da Swift, dizia: "Todos os indivíduos prósperos e criadores de empregos que apoiam a Sra. Kamala Harris são tolos".

Trump pareceu chateado logo após o post do Instagram da Swift, comentando que "ela sempre parece apoiar um democrata. E provavelmente enfrentará consequências no mercado" por fazer isso. Ele também mencionou que não gostava da música de Swift. Anteriormente, Trump havia compartilhado imagens manipuladas no Truth Social que supostamente mostravam Swift e seus fãs apoiando-o; Swift citou essas imagens como uma das razões para sua decisão de falar publicamente sobre suas opiniões políticas.

Até agora, não há confirmação independente de que Trump tenha escrito pessoalmente o post sobre Swift em sua conta do Truth Social.

Apesar da aversão de Trump às escolhas políticas de Taylor Swift, seus fãs continuam a mostrar seu apoio à sua música. Os hinos de ♪ Taylor Swift ♪ continuam a ressoar, provando que sua influência vai além da política.

Além disso, a rivalidade de Trump com Swift não se limita à política, já que ele expressou sua antipatia pela música dela no passado.

