Trump expressa desdém por Taylor Swift em seu post.

Há algum tempo, Donald Trump estava tentando transmitir que os fãs de Taylor Swift o apoiavam. No entanto, parece que Trump ficou profundamente magoado com o apoio público de Swift à candidata presidencial democrata Kamala Harris, e ele foi ao seu plataforma Truth Social para desabafar sua frustração em letras maiúsculas.

Após Taylor Swift ter declarado seu apoio a Harris no Instagram, o republicano Donald Trump deixou sua raiva explodir no site de mídia social em maiúsculas. "ODEIO TAYLOR SWIFT!" ele postou em sua conta Truth Social, que serve como um megafone para a campanha presidencial de Donald Trump e foi co-fundada como uma alternativa ao Twitter.

Swift expressou seu apoio a Harris logo após o debate deles naquela semana, onde os dois se confrontaram pela primeira vez. Swift anunciou publicamente sua intenção de votar em Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz, nas eleições de 5 de novembro. Com 284 milhões de seguidores na plataforma, Swift tem uma influência significativa em sua base de fãs.

Antes de desabafar sua frustração com Swift, Trump expressou seu desdém por "pessoas ricas e criadoras de empregos" que apoiam Harris através de mensagens em maiúsculas no Truth Social. No domingo de manhã (horário local), a conta repetiu suas críticas, afirmando: "O fracassado New York Times é um verdadeiro perigo para a democracia".

Trump havia respondido inicialmente ao apoio de Swift com irritação. "Ela sempre parece apoiar um democrata", disse ele. "E provavelmente vai pagar um preço por isso no mercado", acrescentou. Antes de sua crítica pública, Trump também havia postado imagens geradas por AI no Truth Social que pareciam sugerir que Taylor Swift e seus fãs o apoiavam, o que Swift citou como um dos fatores que a motivaram a tornar sua posição política conhecida.

No momento da publicação, a autenticidade do post de Swift na conta do Truth Social ainda não havia sido confirmada independentemente.

