Trump está programado para se envolver com Zelensky em meio a uma escalada de conflitos republicanos sobre a ajuda à Ucrânia.

Trump declarou aos repórteres na quinta-feira que teria uma reunião com Zelensky, embora a reunião tivesse sido um pouco incerta anteriormente devido aos comentários críticos mútuos dos dois líderes.

Apesar da incerteza, Zelensky pode ter dificuldades em mudar a posição de Trump sobre o conflito Rússia-Ucrânia e a ajuda de segurança dos EUA. A reunião é significativa para Zelensky, ocorrendo logo antes das eleições dos EUA em novembro. Durante a semana, ele tentou persuadir a administração Biden de que a Ucrânia ainda pode vencer a guerra se o EUA e outros países aumentarem rapidamente sua ajuda militar.

Trump tem criticado consistentemente o financiamento dos EUA para a Ucrânia e afirma que poderia pôr fim rapidamente ao conflito entre as duas partes, que começou com a invasão injustificada da Rússia em fevereiro de 2022. Zelensky afirmou esta semana que Trump não entende como pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

"Estou ansioso para vê-lo", disse Trump na quinta-feira. "Vamos ver - eu discordo dele, mas ele não me conhece muito bem. Eu discordo, mas direi isto: acho que poderei intermediar um acordo entre Putin e Zelensky muito em breve."

Zelensky visitou a Casa Branca na quinta-feira ao lado do presidente Biden e da vice-presidente Harris. Biden aproveitou a oportunidade para enfatizar a diferença entre suas opiniões sobre a Ucrânia durante a campanha eleitoral.

"Há aqueles que querem forçar a Ucrânia a renunciar a uma parte significativa de seu território soberano, que querem que a Ucrânia adote a neutralidade e renuncie a alianças de segurança com outros países", disse Harris.

Reunir-se com Zelensky no dia seguinte à visita à Casa Branca o coloca novamente no meio de uma batalha política acirrada nos EUA - cinco anos depois de ter sido envolvido em outro escândalo político doméstico dos EUA.

Na verdade, foram cinco anos desde que Trump se reuniu pessoalmente com Zelensky na Assembleia Geral da ONU. O encontro ocorreu durante a investigação da Câmara dos Deputados sobre o impeachment de Trump por negar a Zelensky uma visita à Casa Branca e ajuda dos EUA enquanto tentava coagir ucranianos a investigar Biden.

Trump admitiu ter tido uma conversa com Zelensky em sua plataforma Truth Social na quinta-feira; no entanto, uma reunião presencial parecia pouco provável anteriormente na semana.

Em um comício no dia anterior, Trump criticou Zelensky, acusando-o de não negociar com a Rússia. Isso marcou a crítica mais explícita de Trump até agora sobre como Zelensky está lidando com a guerra.

"Essas cidades estão destruídas, estão exaustas, e temos fornecido bilhões de dólares a um homem que se recusa a negociar, Zelensky. Não havia acordo que ele pudesse ter feito que não teria sido superior à situação em que você se encontra agora. Você tem um país que foi destruído, e é difícil reconstruir", disse Trump durante seu discurso de campanha em Mint Hill, na Carolina do Norte.

Os aliados republicanos de Trump no Congresso estão irritados com Zelensky por sua visita a uma fábrica de munição na Pensilvânia com o governador democrata Josh Shapiro. Eles argumentam que a visita a esse estado-chave - lar de uma considerável população ucraniano-americana - teve motivações partidárias. O presidente da Câmara, Mike Johnson, pediu a Zelensky que dispense o embaixador da Ucrânia nos EUA. Além disso, os republicanos se opõem a Zelensky ter descrito o senador JD Vance, candidato a vice-presidente do GOP, como "muito radical" durante uma entrevista com a The New Yorker.

Quanto à entrevista de Trump, Zelensky criticou o ex-presidente, afirmando: "Minha opinião sobre Trump é que ele não entende verdadeiramente como pôr fim à guerra, mesmo que possa acreditar que pode".

Trump permaneceu vago quando perguntado se a Ucrânia deveria renunciar a território para a Rússia como meio de pôr fim ao conflito.

"Vamos ver o que acontece", disse Trump aos repórteres no Trump Tower.

Diante de sua próxima reunião, Zelensky pode encontrar dificuldades para mudar a posição de Trump sobre o conflito Rússia-Ucrânia e a ajuda de segurança dos EUA, dada a crítica consistente de Trump ao financiamento dos EUA para a Ucrânia. A política em torno de sua reunião será significativa, considerando que ela ocorre logo antes das eleições dos EUA.

Leia também: