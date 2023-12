Trump está a criar exatamente o tipo de caos jurídico que pretende para 2024

Ele pediu ao tribunal superior que não se envolvesse agora na questão de saber se ele é imune a processos federais por supostos crimes cometidos durante o mandato - sua última tentativa de pedir ao sistema legal que se curve efetivamente à sua vontade política.

A medida reflecte a estratégia legal de Trump em todos os seus casos criminais até à data - atrasar o processo, idealmente para além das eleições de 2024.

Isso aconteceu menos de um dia após a decisão impressionante da Suprema Corte do Colorado de impedir Trump de aparecer na votação primária do estado, uma decisão que ele também deve apelar para a Suprema Corte dos EUA.

Isso significa que o mais alto tribunal da nação está pronto para considerar no próximo ano se Trump pode ser processado por crimes cometidos após a eleição de 2020 e se as ações que ele tomou no cargo podem impedi-lo de estar na votação novamente em 2024.

É exatamente o tipo de caos em que Trump prospera - e encontra uma forma de virar o jogo a seu favor.

"Ele alimenta-se de queixas, tal como o fogo se alimenta de oxigénio. E isso vai acabar como uma queixa que o ajuda ", disse o ex-procurador-geral de Trump Bill Barr, que se opõe à candidatura de Trump em 2024, a Jake Tapper da CNN quando questionado sobre a decisão do Colorado.

Na quarta-feira, os advogados de Trump pediram à Suprema Corte que rejeitasse o pedido do advogado especial Jack Smith para contornar um tribunal federal de apelações e assumir o caso que decide se Trump, como presidente, está imune a acusações relacionadas aos esforços de subversão eleitoral após sua derrota em 2020 para Joe Biden, uma decisão que poderia em última análise, moldar o destino legal do ex-presidente.

A velocidade com que a Suprema Corte assume o caso, que foi pausado enquanto a questão da imunidade está sendo decidida, determinará se o caso começará em março de 2024, pouco antes da Super Terça, como a juíza Tanya Chutkan planejou - ou se o caso for iniciado mais perto ou depois da eleição de novembro.

Não é a primeira vez que Trump se volta para a Suprema Corte. Após sua derrota eleitoral em 2020, ele pediu aos juízes - três dos quais ele nomeou - para ajudar a anular sua derrota, e ele expressou publicamente seu descontentamento quando eles rapidamente rejeitaram uma ação judicial contestando os resultados das eleições.

Agora, Trump, o primeiro classificado para a nomeação do Partido Republicano, está à procura de ajuda do Supremo Tribunal para a sua campanha de 2024 - apenas algumas semanas antes de serem lançados os primeiros votos nas primárias. A dupla via do litígio de Trump coloca o tribunal - e o país - numa posição caótica e sem precedentes que irá certamente inflamar os partidários, independentemente da decisão do tribunal.

Os rivais de Trump no Partido Republicano mais uma vez o defendem contra o sistema legal

A decisão do Colorado, onde uma maioria de 4-3 considerou que Trump se envolveu numa insurreição e não era elegível para aparecer nas eleições primárias do estado devido à 14ª Emenda da Constituição, mais uma vez abafou qualquer outra notícia envolvendo as primárias do Partido Republicano, onde os candidatos estão a enfrentar uma janela cada vez mais estreita para ganhar ao ex-presidente.

É o mesmo cenário que se desenrolou após cada uma das quatro acusações de Trump, quando qualquer tentativa de um dos rivais de Trump para ganhar os holofotes foi recebida com a força das acusações criminais sem precedentes contra um ex-presidente.

Alguns dos oponentes de Trump usaram as notícias para argumentar sobre a elegibilidade de Trump, mas mais uma vez se uniram à defesa de Trump contra o sistema judiciário do país, juntando-se aos aliados de Trump para criticar a decisão do Colorado.

Até mesmo o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, que defendeu as acusações do conselho especial contra Trump, disse que os tribunais não deveriam estar decidindo o destino eleitoral de Trump - os eleitores deveriam.

Biden não se pronunciou especificamente sobre a decisão do Colorado na quarta-feira - mas aproveitou a oportunidade para acusar Trump de participar de uma insurreição.

Os comentários do presidente foram um lembrete de que 2020 será uma parte fundamental de qualquer revanche Trump-Biden - mesmo que as próprias campanhas desejem se concentrar em outras questões.

"Acho que é evidente" que Trump é um insurrecional, disse Biden aos jornalistas ao chegar a Milwaukee na quarta-feira.

"Se a 14ª Emenda se aplica, deixarei que o tribunal tome essa decisão", disse Biden. "Mas ele certamente apoiou uma insurreição. Não há dúvida sobre isso. Nenhuma. Zero."

Adiar para além de novembro é o objetivo final

Se Trump perdesse a questão da imunidade presidencial no Supremo Tribunal, isso abriria caminho para que o julgamento do advogado especial, a 6 de janeiro de 2021, começasse na primavera.

Foi por isso que Smith pediu ao Supremo Tribunal que aceitasse o caso, mesmo antes de um tribunal federal de recurso em Washington, DC, ouvir a questão. Esperar que o tribunal de recurso decida uma questão que, de qualquer forma, está praticamente assegurada para ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal, poderia empurrar o julgamento federal para muito depois da data prevista de 4 de março de 2024, que está agora em espera.

Os advogados de Trump não esconderam o facto de que gostariam de empurrar esse julgamento federal - e os outros casos criminais que se avizinham - para além das eleições de 2024, onde, se Trump ganhar, poderá perdoar-se a si próprio.

"Não é de surpreender que a oposição do ex-presidente Trump se concentre no momento da revisão do Tribunal, e não na inevitabilidade de o tribunal resolver se ele está imune a processos criminais eventualmente ", disse Steve Vladeck, analista da Suprema Corte da CNN e professor da Escola de Direito da Universidade do Texas.

Na petição que apresentou contra o pedido de Smith, os advogados de Trump invocaram toda a indignação possível contra o desejo de Smith de acelerar o prazo, sugerindo que o advogado especial estava a tentar que o tribunal tomasse uma decisão "com abandono imprudente".

"O Advogado Especial insta este Tribunal a contornar os procedimentos normais, incluindo a preferência de longa data pela apreciação prévia por pelo menos um tribunal de recurso, e apressa-se a decidir as questões com um abandono imprudente", escreveram os advogados de Trump.

"O facto de este caso surgir no vórtice da disputa política justifica cautela, não pressa", acrescentaram os advogados de Trump.

Um papel fundamental para a Suprema Corte em 2024

No Colorado, entretanto, Trump tem até 4 de janeiro para recorrer da decisão do Supremo Tribunal estadual para o Supremo Tribunal dos EUA.

Os advogados de Trump não estão a planear apresentar o seu recurso ao Supremo Tribunal esta semana, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Mas assim que os advogados de Trump apresentarem o recurso, a questão estará nas mãos do Supremo Tribunal. Resta saber se isso acontecerá antes ou depois de o Supremo Tribunal ouvir a questão da imunidade presidencial.

Os dois casos significam que o Supremo Tribunal, goste-se ou não, desempenhará um papel fundamental nas eleições de 2024.

O tribunal pode decidir que Trump é imune a acções judiciais enquanto presidente, libertando-o de algumas das acusações criminais que enfrenta e dando-lhe uma pista para agir como bem entender num eventual segundo mandato.

Ou então, o tribunal superior pode decidir que Trump pode, de facto, ser retirado das urnas, como fez o Supremo Tribunal do Colorado, convidando outros estados a fazer o mesmo e privando-o potencialmente de um caminho para a Casa Branca.

Também é possível - talvez até provável - que o tribunal fique algures entre estes dois pólos. Mas todas as medidas tomadas pelo Supremo Tribunal, por mais pequenas ou processuais que sejam, vão ser objeto de um intenso escrutínio.

E a ação de Trump na quarta-feira mostra que ele vai tentar manipular o Supremo Tribunal da mesma forma que, durante décadas, tem esmagado o sistema jurídico em Nova Iorque e Washington, contornando e esbatendo as fronteiras, quer como promotor imobiliário, quer como presidente.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com