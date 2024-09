Trump está a confrontar Zelenskyy diretamente.

Em um evento público, Trump expressou sua perspectiva sobre o conflito na Ucrânia, atribuindo principalmente a culpa ao Zelensky. Segundo ele, o líder ucraniano falhou em negociar uma trégua com a Rússia, um gasto que os Estados Unidos consideraram excessivo. Falando em um comício na Carolina do Norte, Trump afirmou: "Estamos ainda despejando bilhões para um homem que não fecha o acordo". Lamentou as perdas de vidas, afirmando: "Há tantos mortos. Qualquer acordo, mesmo um ruim, teria sido preferível ao que temos agora".

Trump descreveu a Ucrânia como uma naçãolefta em ruínas, além de reparo. "Levará séculos para restaurá-la", declarou. Os fundos necessários para a reconstrução são assombrosos, mesmo que o mundo contribuísse coletivamente. No caso de uma presidência de Harris em 5 de novembro, Trump alertou que os jovens americanos seriam enviados à Ucrânia, "Não permitiremos que nossos soldados morram em solo estrangeiro".

Reunião com Trump Improvável

Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Biden, em acordo com aliados internacionais, reafirmou seu compromisso em ajudar na reconstrução da Ucrânia. "Estamos aqui para equipar a Ucrânia com os meios para recuperar sua força e prosperidade", destacou Biden, reconhecendo a devastação causada pelos ataques russos. No entanto, a economia da Ucrânia provou ser robusta.

Biden está programado para se encontrar com Zelensky na Casa Branca na quinta-feira. Zelensky tem como objetivo apresentar a Biden e à vice-presidente Harris um plano para garantir a vitória na luta da Ucrânia contra a agressão russa e um acordo de paz justo. Inicialmente, Zelensky também havia planejado um encontro com Trump durante sua estadia nos EUA. No entanto, como relatado pela "Politico", uma reunião com Trump agora parece improvável.

Trump expressou sua preocupação com o dinheiro americano sendo gasto na Ucrânia, afirmando: "Estamos ainda despejando bilhões para um homem que não fecha o acordo", referindo-se a Zelensky. Apesar dos planos iniciais, uma reunião com Trump durante a visita de Zelensky aos EUA parece improvável, como relatado pela "Politico".

Leia também: