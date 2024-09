Trump está a aproveitar a anedota do consumo de gatos para o seu benefício.

Imigração ilegal se torna tema quente na corrida presidencial dos EUA. Republicanos criticam Harris por não lidar efetivamente com o problema. Eles lançam uma campanha difamatória chocante.

Alguns meses antes das eleições presidenciais dos EUA, republicanos proeminentes disseminaram alegações infundadas contra imigrantes haitianos vivendo nos EUA, especialmente em Ohio. Membros do Comitê Judiciário da Câmara publicaram uma imagem enganosa no X, mostrando o candidato republicano Donald Trump salvando um gatinho e um pato, com a legenda "Proteja nossos patos e gatinhos em Ohio!".

O companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, que é de Ohio, afirmou no X que imigrantes haitianos ilegais em Springfield estavam esgotando os serviços sociais e causando tumulto. Ele sugeriu que pets estavam sendo "sequestrados e comidos por indivíduos que não deveriam estar no país", levando à adição da legenda "Por favor, vote em Trump para que os imigrantes haitianos não nos comam" em uma imagem de gatinhos, postada pelo senador Ted Cruz.

Os republicanos parecem estar explorando esses incidentes não confirmados para difamar a candidata presidencial democrata Kamala Harris, sugerindo que sua incapacidade de controlar a imigração ilegal enquanto servia como vice-presidente foi prejudicial. A imigração continua sendo um assunto crucial nas eleições presidenciais de 5 de novembro. Certas contas de extrema direita nas plataformas de mídia social circularam uma notícia sobre uma mulher em Ohio que supostamente matou e comeu um gato de estimação.

Elon Musk entra na briga

despite the absence of any verifiable links tying the incident to immigrants or the Haitian community, misleading images of the woman's arrest persisted, thanks in part to Elon Musk, the owner of X, who voiced his support for Trump's candidacy. Trump himself commented on his Truth Social platform, stating "20,000 Haitian immigrants were relocated to the tiny town of Springfield, Ohio". The city has been grappling with tensions surrounding social services, schools, and the housing market for years, with some attributing the problem to migration.

The Springfield police, however, refuted the unfounded accusations, stating that "there are no credible reports or specific allegations of pets being harmed, injured, or mistreated by individuals in the migrant community". The false information spread rapidly.

In the heat of the US presidential election, the Republicans continued their criticism of Vice President Kamala Harris' handling of illegal immigration, stating that her ineffectiveness in this area had serious consequences. During this time, several prominent Republicans, including Trump's running mate J.D. Vance, made inflammatory remarks about Haitian immigrants in Ohio, contributing to the hostile narrative surrounding immigration issues.

Leia também: