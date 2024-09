Trump enfrenta um dilema de US$ 2 bilhões com a Verdade Social: Considere vender ou persistir?

As restrições que impedem o ex-Presidente Donald Trump de vender ações em sua empresa de mídia social estão prestes a expirar até a tarde de quinta-feira.

Isso significa que Trump, junto com outros insiders do Trump Media & Technology Group, pode vender ações na empresa controvertida que possui a Truth Social, se assim escolherem.

É um momento significativo para a Trump Media, cujo valor de ações caiu significativamente desde que foi para o mercado em março.

O ex-presidente é o rosto e maior acionista da empresa. A possibilidade de Trump e outros insiders venderem suas ações tem pesado no estoque por semanas.

No entanto, Trump afirmou que não tem planos de sair, dizendo a repórteres na semana passada: "Não, eu não estou vendendo. Não, eu amo isso." Essas declarações fizeram o valor das ações da Trump Media disparar, embora temporariamente.

É uma decisão difícil para Trump, que viu sua participação cair para $1,8 bilhão. Quatro meses atrás, valia $6,2 bilhões.

Mesmo que Trump quisesse se livrar de grande parte ou de todas as suas ações, ele seria limitado pela realidade. Alguém que possui 57% das ações não pode simplesmente ligar para seu corretor e vender uma quantidade significativa sem afetar negativamente o preço das ações, de acordo com Michael Stegemoller, professor de finanças na Baylor University.

'Totalmente dependente de uma única pessoa'

A Trump Media é inseparável do ex-presidente.

Não apenas Trump tem uma participação majoritária, mas suas iniciais (DJT) são o símbolo de cotação da ação e ele é o usuário mais popular da plataforma.

"É uma empresa cujo valor está tão intimamente ligado a uma única pessoa. É bastante incomum; não vimos algo assim mesmo com a Apple e Steve Jobs", disse Stegemoller.

Por isso, o anúncio de Trump de que não vai vender é crucial.

"Eles pensam que eu estou saindo. É por isso que eles estão caindo, porque é diferente se eu sair. Mas eu não estou saindo", disse Trump a repórteres na semana passada.

Divulgação necessária

Se Trump decidir vender algumas ações, ele será obrigado a divulgar essa transação dentro de dois dias úteis.

A Comissão de Valores Mobiliários exige que acionistas que possuam mais de 10% das ações de uma empresa apresentem um Formulário 4 detalhando as vendas de ações.

Restrições de lock-up, como as que Trump está lidando, são comuns em Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) como a que levou a Trump Media ao mercado na primavera.

O objetivo é evitar a aparência de que os insiders iniciais estão saindo rapidamente. Eles prometem não vender ou emprestar suas ações por cerca de seis meses.

Se as ações da Trump Media permanecerem acima de $12 no fechamento, as restrições de lock-up expirarão tão cedo quanto o fechamento das negociações na quinta-feira.

No entanto, há alguma confusão sobre exatamente quando o período de lock-up termina, com alguns sugerindo que pode ser alguns dias depois.

As ações da Trump Media atingiram uma nova baixa na quarta-feira.

Independentemente do preço das ações, as restrições de lock-up expirarão até 25 de setembro no máximo.

A venda de Trump não é o único risco.

Uma vez que as restrições de lock-up sejam levantadas, outros insiders também poderão vender suas ações. Por exemplo, os co-fundadores Andy Litinsky e Wes Moss poderiam decidir sair de suas posições. Ambos processaram a empresa por causa de suas ações.

Usando ações como garantia

Outra pergunta é se Trump vai levantar dinheiro usando suas ações na Trump Media como garantia para um empréstimo.

Isso permitiria que ele evitasse a aparência de vender suas ações diretamente, mas exigiria que ele encontrasse um emprestador disposto a emprestar para ele.

Trump provavelmente teria que divulgar que está usando suas ações como garantia para um empréstimo, disseram vários especialistas legais à CNN. Não fazer isso poderia lhe trazer problemas com os reguladores.

No mês passado, a SEC multou o lendário investidor Carl Icahn por não divulgar informações relacionadas à sua suposta decisão de comprometer vastas quantidades de ações em sua empresa de holdings para garantir empréstimos pessoais no valor de bilhões de dólares. Icahn chegou a um acordo nas acusações sem admitir ou negar os fatos.

"O cumprimento desse requisito tem sido um pouco irregular, mas a SEC acabou de extrair uma multa grande de Carl Icahn há algumas semanas por não fazer um registro muito semelhante", disse Xavier Kowalski, ex-parceiro da Schulte Roth & Zabel, agora professor visitante do departamento de finanças da Universidade da Flórida. "Eu esperaria que a SEC adotasse uma linha mais dura contra qualquer outra pessoa fazendo a mesma coisa."

Depois que as restrições de lock-up forem levantadas, Trump e outros insiders poderão escolher vender suas ações na empresa, se assim o desejarem. Apesar da queda significativa no valor das ações desde o lançamento, Trump afirmou publicamente que não tem planos de vender.

O valor e o sucesso da Trump Media estão fortemente dependentes de Trump em si, tornando seu anúncio de não vender crucial para o preço das ações da empresa.

