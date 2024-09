Trump encontra-se submerso na savana de informação enganosa que ele ajudou a desenvolver

"As pessoas estão se banqueteando com cães," tornou-se uma piada popular entre comentaristas, reconhecendo que toda a história que distorcia migrantes haitianos consumindo animais de estimação em Ohio era notícia falsa, originada de um profundo preconceito enraizado.

Este tipo de sensacionalismo, embora repulsivo, tornou-se comum no Facebook nos dias de hoje.

No entanto, a escalada desta falsidade para o palco da debates presidenciais destaca uma realidade preocupante sobre a web em 2024: a desinformação prolifera, as plataformas renunciam à moderação e a IA agrava o problema.

A conduta de Trump no debate foi descrita pelo CNN's Jake Tapper como "um post do 4chan trazido à vida".

É uma comparação adequada.

O 4chan, um fórum online anteriormente inofensivo para apreciadores de anime no início dos anos 2000, serve como testemunho do que acontece quando se eliminam os controles e equilíbrios de um site de mídia social, permitindo que apenas uma pequena comunidade o regule. Com o passar dos anos, o 4chan transformou-se em um terreno de cultivo para violência, teorias da conspiração e sua forma única de "supremacia branca rebelde", como a The Verge a denominou.

Ao navegar pelo Facebook ou X, é difícil não notar algum desta desordem transbordando para o conteúdo principal.

Como meu colega Clare Duffy escreveu na semana passada, o spam do Facebook está aumentando, e, em casos graves, é usado para enganar e ludibriar pessoas - uma tendência que coincide com a estratégia deliberada do Facebook de diminuir notícias e política enquanto aumenta o conteúdo insosso e impulsionado por IA nos feeds dos usuários.

No X, que Elon Musk adquiriu em 2022 e subsequentemente minimizou os esforços de moderação, discurso de ódio e ameaças violentas se tornaram aceitáveis.

Um representante da Meta, empresa matriz do Facebook, declarou na semana passada que eles trabalham "para remover e minimizar a distribuição de conteúdo spam para garantir uma boa experiência do usuário" e "tomar medidas contra aqueles que tentam manipular o tráfego através de engajamento enganoso".

Musk, que dispensou a equipe de comunicação do Twitter quando assumiu o controle da plataforma, não respondeu a um pedido de comentário.

Sem dúvida, conteúdo provocativo e falso sempre existiu nas mídias sociais. A diferença agora é como rapidamente se transforma em desinformação, muitas vezes alimentada por texto e imagens semelhantes a humanos, com menos pessoal dedicado ao monitoramento e combate à informação enganosa. No passado, era necessário navegar por um processo meticuloso, supervisionado por moderadores humanos, para adquirir uma "verificação" no Twitter; agora, qualquer um que defenda uma agenda específica pode obtê-la facilmente.

Em essência, a ascensão política de Trump paralela o crescimento e a deterioração das mídias sociais nos últimos dez anos. O ex-astro do entretenimento impulsionou sua ascensão política em parte explorando a capacidade das mídias sociais de popularizar mentiras e teorias da conspiração entre as massas, começando com suas alegações racistas "birther" contra o presidente Barack Obama.

Com sua falsidade sobre comer animais de estimação no debate presidencial, ele pode ter mergulhado tão profundamente no pântano online que não consegue enxergar além dele.

Apenas algumas semanas atrás, o ex-presidente postou uma imagem gerada por AI em sua plataforma Truth Social, sugerindo que Taylor Swift o apoiava. "Aceito", acrescentou à publicação.

Não surpreendentemente, era uma imagem falsa - o mesmo tipo de lixo transparente de IA que inundou o Facebook e o X. Ou Trump permaneceu ignorante da inautenticidade da imagem, ou não se importou em enganar seus apoiadores e promover o falso endosso.

Nenhuma das duas situações sugere que ele esteja muito preocupado com o problema da desinformação online.

Por sua vez, Taylor Swift está preocupada. Ao endossar a vice-presidente Kamala Harris na terça-feira, Swift escreveu que a situação com as imagens geradas por AI dela "concretizou minhas preocupações em torno da IA e os perigos de espalhar desinformação".

Ela concluiu a publicação ao se identificar como uma "mulher sem filhos e dona de gatos" - uma referência aos comentários amplamente ridicularizados do candidato a vice-presidente de Trump, JD Vance.

Em resposta, Musk, o bilionário CEO da Tesla que também compartilhou a falácia do comer cães no X esta semana, interveio para lembrar a todos da política de sua plataforma que permite a livre expressão, independentemente de quão desrespeitosas ou intimidatórias possam ser em relação a uma mulher que nunca o reconheceu publicamente.

"Tudo bem, Taylor ... você ganha ... eu lhe darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida".

Este incidente destaca a desinformação generalizada nas plataformas de mídia social, especialmente no Facebook e no X, que muitas vezes é alimentada por conteúdo gerado por IA. (negócio de espalhar desinformação)

O influxo de informações enganosas nestas plataformas levou a uma diminuição da ênfase em notícias e política, enquanto promove conteúdo insosso em seu lugar. (negócio de promover conteúdo impulsionado por IA)

Leia também: