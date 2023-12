Trump e Abbott voltam a colocar a tónica do Partido Republicano na segurança das fronteiras nas eleições de 2024

A renovada atenção à imigração surge num momento politicamente sensível para o Presidente Joe Biden, que está a negociar um acordo com os republicanos do Congresso sobre a imigração e as mudanças na política de fronteiras - uma exigência do Partido Republicano como parte de um pacote de ajuda de emergência mais amplo que também incluirá financiamento para a Ucrânia e Israel.

Biden já está a enfrentar reacções adversas de importantes aliados progressistas devido à sua vontade de fazer concessões em matéria de política de fronteiras.

Os desafios do debate sobre a imigração - que agora se desenrola no Capitólio, nos tribunais e na campanha eleitoral - são enormes. Mudanças entre os eleitores latinos - que se moveram a favor do Partido Republicano nas últimas eleições em certas regiões importantes - podem derrubar estados decisivos como Arizona e Nevada nas eleições de 2024. Enquanto isso, Biden deve manter unida uma coalizão democrata que inclui moderados preocupados com a segurança nas fronteiras e jovens eleitores e progressistas, que as pesquisas mostram que já estão frustrados com o presidente.

Trump desencadeou uma tempestade política no sábado, quando afirmou, durante um discurso de campanha em New Hampshire, que os imigrantes da América do Sul, África e Ásia estavam a "envenenar o sangue do nosso país" - uma observação que suscitou comparações com a linguagem da Alemanha nazi.

A esses comentários seguiu-se uma promessa feita no domingo no Nevada de levar a cabo a "maior operação de deportação da história americana".

Depois, na terça-feira à noite, no Iowa, reconheceu e rejeitou as comparações da sua linguagem com o "Mein Kampf" de Adolf Hitler, mas repetiu as suas afirmações sobre os imigrantes.

"É uma loucura o que se está a passar. Estão a arruinar o nosso país. E é verdade, estão a destruir o sangue do nosso país. É isso que estão a fazer. Estão a destruir o nosso país. Eles não gostam que eu diga isto", disse Trump.

"E eu nunca li 'Mein Kampf'. Eles disseram: 'Oh, Hitler disse isso'. De uma forma muito diferente'".

No Texas, Abbott, o governador republicano em terceiro mandato, sancionou na segunda-feira uma medida que irá testar até onde os estados podem ir para manter os imigrantes sem documentos fora do país.

A nova lei tornará a entrada ilegal no Texas um crime estatal - concedendo às forças policiais locais o poder de prender os imigrantes e aos juízes a capacidade de emitir ordens de expulsão para o México. Esta lei provocou receios em toda a comunidade latina do Texas, que representa 40% da população do estado.

A União Americana das Liberdades Civis já interpôs uma ação judicial, alegando que a lei do Texas é inconstitucional e entra em conflito com a lei federal de imigração.

"O projeto de lei ignora os princípios constitucionais fundamentais e desrespeita a lei federal de imigração, prejudicando os texanos, em particular as comunidades castanhas e negras", afirmou Adriana Piñon, directora jurídica da ACLU do Texas, num comunicado.

A Casa Branca de Biden condenou a lei do Texas na terça-feira, levantando dúvidas sobre a sua legalidade.

"Esta é uma lei extrema que não vai e não torna as comunidades do Texas mais seguras. Simplesmente não o faz", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aos jornalistas numa conferência de imprensa.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse aos jornalistas que a lei "está muito em linha com o que (...) muitos republicanos gostam de fazer ou tendem a fazer, que é demonizar os imigrantes e também desumanizar os imigrantes".

A atual vaga de migração na fronteira entre os EUA e o México tem colocado uma enorme pressão sobre os recursos locais e federais. Abbott e a administração Biden discutiram sobre algumas das medidas do estado para conter a imigração ilegal ao longo da fronteira sul. No domingo, as Alfândegas e a Proteção das Fronteiras dos EUA anunciaram que iriam suspender temporariamente as operações nas pontes de travessia ferroviária internacional em Eagle Pass e El Paso, no Texas, a partir de segunda-feira, devido a um aumento das travessias de fronteira por migrantes.

Em novembro, as autoridades fronteiriças detiveram cerca de 192 000 imigrantes entre os portos de entrada, o que representa um aumento de 2% em relação às 188 000 detenções de imigrantes em outubro, declarou à CNN o chefe da patrulha fronteiriça dos EUA, Jason Owens.

Democratas manifestam preocupação com a fronteira

Nos últimos dias, os democratas admitiram que consideram a segurança das fronteiras um problema.

"Todos nós sabemos que há um problema na fronteira. O presidente sabe, os democratas sabem e nós vamos tentar resolver esse problema de acordo com os nossos princípios", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, na terça-feira.

No Arizona - um dos estados mais importantes da nação - a governadora democrata Katie Hobbs assinou na semana passada uma ordem executiva mobilizando a Guarda Nacional do Arizona para a fronteira sul.

A ordem de Hobbs dizia que o seu estado "tem suportado o fardo da inação federal" na segurança da fronteira.

Nas últimas semanas, a administração Biden fechou os portos de entrada para travessias de veículos ou pedestres em Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; e San Ysidro, Califórnia.

O fechamento do porto de entrada de Lukeville, disse a ordem de Hobbs, "levou a uma crise humanitária absoluta na área e colocou em risco a segurança e o comércio do Arizona".

Ainda assim, muitos progressistas estão alertando para uma possível reação da base democrata se Biden fizer muitas concessões aos republicanos nas negociações para um pacote de segurança nas fronteiras e ajuda externa.

"Se ele for demasiado longe na direção de Trump, isso vai ser sentido nas urnas no próximo ano. Sem dúvida alguma", disse à CNN o senador democrata Alex Padilla, da Califórnia.

Comentários de Trump suscitam críticas do Partido Republicano

Não são apenas os democratas que estão divididos sobre imigração e segurança nas fronteiras.

A afirmação de Trump sobre os migrantes "envenenando o sangue de nosso país" atraiu a reação de alguns de seus rivais para a indicação presidencial republicana de 2024 - muitos dos quais também pediram medidas estritas de fronteira.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, que frequentemente critica Trump por não conseguir terminar o muro da fronteira EUA-México, descreveu os comentários do ex-presidente como um erro "tático".

DeSantis disse que Trump deu aos democratas, que estão divididos sobre o assunto, algo para aproveitar e reunir as facções díspares do partido.

"A questão é a seguinte: esta fronteira é um desastre", disse DeSantis na segunda-feira, após um evento de campanha em Adel, Iowa. "É uma enorme responsabilidade para Biden".

"Dar ... à oposição a capacidade de tentar fazer isso sobre outra coisa, eu acho, é apenas um erro tático", disse ele.

O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, foi o mais duro em sua condenação dos comentários de Trump. "Ele é nojento", disse Christie no domingo no programa "State of the Union" da CNN, chamando os comentários de "assobio de cachorro".

No entanto, no Capitólio, os comentários de Trump receberam relativamente pouca reação - e até algum encorajamento.

Quando lhe pediram para comentar, o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, invocou a sua mulher, a antiga funcionária de Trump Elaine Chao, que nasceu em Taiwan e imigrou para os Estados Unidos em criança.

"Bem, parece-me que isso não o incomodou quando nomeou Elaine Chao secretária dos transportes", disse o republicano do Kentucky.

O Senador do Alabama Tommy Tuberville, que apoiou Trump, exortou o antigo presidente a ser "mais duro" na sua retórica em relação aos imigrantes.

"Estou zangado por ele não ter sido mais duro do que isso", disse Tuberville, "porque já viram o que está a acontecer na fronteira? Estamos a ser invadidos. Eles estão a dominar-nos".

Manu Raju, Kit Maher, Asher Moskowitz, Haley Talbot, Kate Sullivan, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Michael Williams, Rosa Flores, Sara Weisfeldt e Morgan Rimmer da CNN contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com