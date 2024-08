Trump demonstra uma atitude sexista em relação a Harris

Na busca pelo cargo da Casa Branca, republicanos proeminentes instam Trump a evitar ataques pessoais contra sua rival Harris. No entanto, desconsiderando o conselho de seu partido, o ex-presidente dos EUA agora ultrapassou os limites pela primeira vez.

O candidato à presidência Donald Trump causa polêmica em sua campanha ao propagar uma observação grosseira sobre sua oponente democrata, Kamala Harris. Trump compartilhou um post em sua plataforma Truth Social, atribuindo sua fonte a outro usuário, sugerindo que favoritismo sexual impulsionou a ascensão de Harris.

O post inclui uma antiga foto de Kamala Harris ao lado da ex-secretária de Estado dos EUA e candidata presidencial Hillary Clinton, que concorreu contra Trump em 2016. O comentário, "É engraçado como os favores na cama influenciaram suas duas carreiras de maneiras diferentes...", é uma alusão grosseira a um escândalo sexual envolvendo o marido de Clinton, Bill, durante seu mandato (1993-2001). Suporte a Trump também dissemina histórias especulativas sobre Harris, alegando que seus relacionamentos românticos com um político poderoso da Califórnia nos anos 90 impulsionaram sua carreira.

"Eu tenho que fazer do meu jeito"

Embora Trump não tenha escrito o post, sua decisão de destacá-lo em sua conta oficial da Truth Social é notável. Ao longo da campanha, Trump deprecia seu oponente democrata, rotulando-a de "louca" e "estúpida", entre outros insultos. Além disso, Trump condenou Harris com base em sua origem racial e ancestralidade, sugerindo que ela "se transformou em negra há alguns anos". No entanto, os ataques verbais sexuais agora atingiram um estágio mais explícito.

Recentemente, vários republicanos instaram Trump a reduzir seus ataques pessoais contra Harris e se concentrar em questões materiais. Quando questionado sobre essas admoestações durante uma recente conferência de imprensa, Trump as rejeitou. "Eu tenho o direito de lançar ataques pessoais contra ela", afirmou Trump, agora com 78 anos, se referindo a Harris e ao ambiente competitivo. "Eu tenho que fazer do meu jeito." Em sua campanha de 2016, Trump também causou polêmica com uma observação vulgar, expressando sua capacidade de abordar mulheres "pelas partes íntimas" em qualquer lugar. Apesar disso, os americanos o escolheram como seu presidente.

