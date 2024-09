Trump defende a legalização da maconha na Flórida.

Em contraste com muitos outros estados dos EUA, a maconha é permitida apenas para fins medicinais na Flórida no momento. No entanto, o candidato republicano à presidência, Donald Trump, defende uma mudança: ele apoia a legalização para uso recreativo, embora com certas restrições.

Em sua plataforma "Truth Social", Trump expressou seu apoio a um referendo que legalizaria o uso recreativo de maconha na Flórida, onde reside. Esta iniciativa também será colocada em votação durante as eleições presidenciais de 5 de novembro na Flórida.

Trump argumentou: "As pessoas não deveriam ser consideradas criminosas na Flórida se já é legal em tantos outros estados. Por que arruinar vidas e drenar os fundos dos contribuintes ao prender adultos com apenas quantidades pessoais?" A maconha já é legal para uso recreativo em várias partes dos Estados Unidos a nível estadual.

Aproximadamente três quartos dos cidadãos dos EUA vivem em estados onde a maconha é permitida apenas para uso medicinal ou é legal para ambos os fins. As pesquisas de opinião pública indicam que os eleitores mais jovens são particularmente a favor da descriminalização da maconha, um grupo demográfico que recentemente tem se inclinado mais para o oponente democrata de Trump, a Vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris.

Oposição de Trump ao cannabis em público

O governador da Flórida, Ron DeSantis, se opõe à iniciativa de legalizar a maconha. "Transformar a Flórida em São Francisco ou Chicago" é como DeSantis descreveu a mudança proposta, observando que seu estado já permite a maconha para fins medicinais. "Precisamos manter nossas ruas limpas", acrescentou.

Enquanto Trump expressou seu apoio no sábado, também enfatizou a necessidade de leis contra o consumo público de maconha. "Não queremos odor de maconha por toda parte, como em muitas cidades administradas por democratas", explicou Trump. Durante sua campanha de 2016, Trump adotou uma postura mais tolerante em relação à questão, dizendo que deixaria o assunto para as autoridades locais. No entanto, na Casa Branca, Trump permaneceu relativamente silencioso sobre o assunto, mas apoiou algumas das posições mais duras de seu primeiro Procurador-Geral, Jeff Sessions.

