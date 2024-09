Trump critica a Nasdaq por implementar uma pausa comercial padrão na Truth Social, sua plataforma de mídia social.

"Por que a NASDAQ está parando a negociação da DJT?" questiona Trump no Truth Social, mencionando o símbolo da Trump Media & Technology Group, que possui o Truth Social. "O que lhes dá a autoridade para fazer isso? Eles já fizeram isso duas vezes hoje. O que está acontecendo?"

Trump sugere que a NASDAQ está seguindo ordens da SEC, uma organização que ele alega estar emperrando a fusão da Trump Media por motivos políticos.

Na sexta-feira, a ação da Trump Media, negociada na composição da Nasdaq, teve um aumento significativo após o anúncio de Trump de que não venderia ações da empresa.

Essa escalada foi tão substancial que provocou duas paradas de cinco minutos na negociação, com o objetivo de oferecer um período de resfriamento.

Essas paradas de negociação são comuns e ocorrem frequentemente para várias ações ao longo do dia.

Para a Trump Media (DJT), a primeira parada ocorreu às 2:26 p.m. ET e foi encerrada às 2:31 p.m. ET, de acordo com o site da NASDAQ. Isso ocorreu minutos após Trump anunciar durante uma conferência de imprensa sua decisão de "não vender" ações da empresa, o que fez o preço da ação subir 25%.

A negociação foi retomada antes que a ação fosse parada novamente às 2:34 p.m. ET por uma parada adicional de cinco minutos.

A NASDAQ explicou que as paradas foram provocadas pelas regras de limite de alta e baixa, projetadas para "defender os investidores e promover o interesse público".

Apesar da natureza aparentemente comum da situação, Trump ameaçou retaliar contra a NASDAQ.

"Vou fazer a NASDAQ, e talvez a SEC, prestar contas por sua conduta", escreveu no Truth Social. "Se eles fizerem isso de novo, transferiremos a ação para a Bolsa de Valores de Nova York."

A NASDAQ não respondeu ao pedido de comentário do CNN.

Os primeiros meios de comunicação noticiaram as ameaças de Trump à NASDAQ e à SEC, desencadeando discussões sobre o possível impacto nas relações comerciais entre as duas entidades.

Dado o caráter volátil da situação, alguns analistas financeiros estão sugerindo que isso pode levar a uma mudança na maneira como a mídia retrata a Trump Media & Technology Group, que é um jogador significativo no setor de mídia digital.

