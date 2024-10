Trump cancela entrevista com o programa '60 Minutes', segundo a CBS

CBS revelou a mudança de planos de Trump algumas horas antes de a rede sediar um debate vice-presidencial entre o candidato a vice-presidente de Trump, senador JD Vance de Ohio, e o companheiro de chapa da vice-presidente Kamala Harris, governador Tim Walz de Minnesota.

A rede, conhecida por sua tradição de 60 anos de convidar os ingressos democrata e republicano para aparecer em sua transmissão durante as temporadas eleitorais, havia garantido entrevistas com ambos os candidatos, com Trump sendo o primeiro a se comprometer, seguido por Harris, através de seus respectivos porta-vozes de campanha. O veterano âncora e correspondente da CBS, Scott Pelley, estava programado para entrevistar Trump.

No entanto, a CBS anunciou que a campanha de Trump havia decidido não participar da entrevista com Pelley, citando-a como uma mudança tardia que atrapalhou seus planos de programação, já que as entrevistas estavam agendadas para ir ao ar em uma edição especial de "60 Minutes" na segunda-feira da próxima semana.

Com nenhum debate adicional agendado entre Trump e Harris, essa entrevista do "60 Minutes" representava uma das últimas oportunidades para os eleitores verem ambos os candidatos na televisão a cabo antes das eleições de novembro. Em resposta, a CBS confirmou que ainda realizaria uma entrevista com Harris, com o correspondente Bill Whitaker programado para segui-la na campanha e entrevistá-la mais tarde nesta semana.

A CBS manteve seu convite para uma entrevista com Trump, com o porta-voz da rede afirmando que "nosso convite original ao ex-presidente Donald Trump para ser entrevistado no 60 Minutes ainda está de pé". No entanto, a campanha de Trump negou ter concordado com a entrevista, alegando que só teve discussões iniciais com o 60 Minutes, que nunca foram agendadas ou confirmadas.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, supostamente acrescentou que "eles insistiram em cortar a entrevista para fazer checagem de fatos", sugerindo uma razão para a decisão da campanha de desistir. Após esse anúncio, a CNN questionou se ainda havia uma chance de Trump participar da entrevista, ao que Cheung respondeu: "Agora que eles mentiram sobre a interação, eles só se foderam".

Em resposta à desistência de Trump da entrevista, o assessor sênior de Harris, David Plouffe, criticou Trump, afirmando: "Com medo do palco de debate. Com medo do 60 minutos. E sua equipe de campanha - depois dos últimos três dias de cada vez mais desvairados e instáveis gritos em seus comícios - claramente tem medo de expô-lo além dos limites confortáveis".

Em outubro de 2020, Trump também havia encerrado abruptamente sua entrevista com o correspondente do "60 Minutes" Lesley Stahl. A "CBS Newsmagazine" é frequentemente um destino procurado por candidatos presidenciais devido a sua grande audiência.

Relatório colaborativo pela CNN Alayna Treene.

A abrupta desistência da entrevista de Trump com o "60 Minutes" destacou mais uma vez a relação complexa entre mídia e política no mundo dos negócios. Apesar da CBS ter mantido seu convite, permanece incerto se Trump reconsiderará, o que pode afetar o engajamento do espectador e as classificações.

