Trump ajusta seu discurso de campanha para o importante estado de Michigan, retornando ao cenário político após uma suposta tentativa de assassinato.

Em seu primeiro comício desde o suposto atentado contra sua vida no domingo passado, Trump ligou suas políticas financeiras aos acontecimentos em seu campo de golfe em West Palm Beach e ao incidente de tiro em seu comício na Pensilvânia em julho.

"Então, é por isso que eles atiram em mim, não é?" Trump falou em Flint. "Apenas líderes significativos são alvo."

Ele prometeu impor uma taxa de 200% sobre veículos importados do México, tornando-os basicamente inviáveis no mercado.

Ele também fez uma crítica aguda ao presidente da United Auto Workers union, Shawn Fain, que Trump considera excessivamente favorável à transição de veículos elétricos do presidente Joe Biden. Segundo Trump, esses veículos serão principalmente fabricados na China e no México, embora negociações do ano passado tenham garantido que seriam construídos nos Estados Unidos.

"Vamos trazer muitos fábricas automobilísticas para nosso país", afirmou Trump. "Você será tão grande ou ainda maior do que era há 50 anos, pois eles não serão capazes - se eles se recusarem a construir uma fábrica, não precisamos de seus produtos."

Trump também prometeu impor "taxas recíprocas" iguais às que outros países impõem às importações dos EUA - e elogiou as tarifas como uma "palavra maravilhosa".

O comício foi estrategicamente direcionado para um estado que votou em Trump em 2016 e abriga uma substancial parcela de democratas tradicionais antes da chegada de Trump na cena política. Embora a suposta tentativa de assassinato no domingo tenha sido mencionada várias vezes em seus comentários, Trump tentou focar o evento no estilo de cidade na indústria automobilística e tarifas.

A campanha de Kamala Harris alega que as tarifas propostas por Trump resultariam em um imposto nacional sobre vendas, impulsionando a inflação. As tarifas são cobradas pelas empresas que importam bens estrangeiros, e a campanha de Harris destaca a probabilidade de esses custos adicionais serem repassados aos consumidores.

O ex-presidente, por outro lado, afirmou que, se Harris vencer em 5 de novembro, não haverá "nenhum emprego na indústria automobilística, posições de manufatura - eles vão embora".

"Você não produzirá mais veículos aqui. Você não fabricará mais nada em nosso país", declarou Trump. "Vamos trazê-lo de volta."

Em Flint, a ênfase de Trump nas tarifas foi proeminente, e ele abordou uma variedade de outros tópicos - incluindo ameaças de guerra nuclear, apreço por Elon Musk, críticas ao nome da pandemia de coronavírus, reiterações de acusações de fraude eleitoral nas eleições de 2020, entre outros.

Ele também mergulhou nos detalhes da suposta tentativa de assassinato, seu desfecho e suas interações com Harris e Biden, incluindo ligações com ambos os políticos.

A cena em Flint

Trump emergiu de uma cortina no rinque de hóquei que sediou o evento e caminhou por um longo corredor com barreiras metálicas e protegido por agentes de segurança. A multidão se inclinou para cumprimentá-lo e apertar sua mão.

"Eles consideram a direção de carros perigosa. Não, a montaria de touros é realmente mais segura, certo? Nada supera a montaria de touros em termos de perigo, eu lhe digo", disse Trump à governadora do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, sua antiga secretária de imprensa da Casa Branca, que organizou o evento.

Ele narrou suas conversas com Biden na segunda-feira e Harris na terça-feira, comentando sobre sua educação.

Trump disse que não queria se envolver nessas conversas, já que elogiou seus adversários políticos.

"Eu acho que de certa forma eu meio que gostaria que a ligação não tivesse sido feita, porque eu acho que ele foi excepcionalmente educado comigo", comentou, acrescentando: "O mesmo com Kamala hoje. Ela não poderia ter sido mais educada."

Trump descreveu a ligação com Harris como "excepcionalmente educada" e agradeceu, mas enfatizou sua intenção de recuperar o país.

"Temos que recuperar nosso país. Temos que vencer. Vamos vencer e vamos reconstruir a América."

Harris havia discutido sua ligação mais cedo no dia em Philadelphia.

"Eu confirmei se ele estava bem. Eu disse publicamente que não há espaço para violência política em nosso país", afirmou em uma discussão moderada com a National Association of Black Journalists.

"Estou participando desta eleição, participando desta corrida, por várias razões, incluindo proteger uma democracia. E em uma democracia, não deve haver espaço para violência política. Podemos e devemos nos engajar em debates e discussões saudáveis e discordâncias, mas não recorrer à violência para resolver esses problemas", acrescentou.

Homenagens ao Serviço Secreto

Trump parabenizou o Serviço Secreto por seu "trabalho excelente" ao deter a suposta tentativa de assassinato.

Ele expressou gratidão pelos agentes responsáveis por reconhecer e apreender o suposto assassino.

"Eles precisam de mais pessoal, e eles vêm reclamando disso há muito tempo. Mas ele executou seu trabalho lindamente", afirmou.

Seus comentários foram feitos em meio às recentes críticas ao Serviço Secreto, especialmente por sua falha em obstruir um atirador em um comício em Butler, Pensilvânia, em julho.

O senador democrata Richard Blumenthal, que preside o subcomitê do Senado de Segurança Interna responsável pela investigação desse tiroteio, expressou "quase indignação" com a falta de cooperação do Departamento de Segurança Interna. O senador republicano Josh Hawley, do Missouri, sugeriu que o DHS e o Serviço Secreto estão resistindo em fornecer "quase qualquer documentação".

"Por que não? Quer dizer, o que os impede de conceder transparência?" Hawley perguntou.

"Ele apontou o problema, chamando-o de desagradável. Imagine isso, quem iria se envolver em tais atos? Pense nisso, se você examinasse mil casos disso, poderia encontrar um único indivíduo responsável?"

O crédito vai para CNN's Alejandra Jaramillo, Ebony Davis, Morgan Rimmer e Danya Gainor pela sua contribuição para esta reportagem.

Após o incidente de tiroteio em seu comício na Pensilvânia em julho, Trump discutiu a alegada tentativa de assassinato contra ele, expressando gratidão ao Serviço Secreto pelo papel deles em impedi-lo.

