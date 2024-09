- Trump afirmou o seu direito de discutir uma possível fraude eleitoral numa entrevista

As alegações contra Donald Trump por manipulação eleitoral são graves: Boatos de ligações para autoridades eleitorais, interferência no voto por correio e instruções ao Departamento de Justiça para interferir na eleição são todas acusações sérias em vários processos legais. Recentemente, Trump falou sobre essas alegações durante uma entrevista na Fox News, usando-as para aumentar sua popularidade. Suas palavras deixaram muitos perplexos.

Inicialmente, Trump queria discutir seu apoio ao voto durante sua conversa com Mark Levin em seu programa "Life, Liberty and Levin." Ele se vangloriou de seus números nas pesquisas, dizendo: "É bizarro que meus números estejam subindo nas pesquisas. Isso nunca aconteceu antes." Em seguida, ele se gabou: "Você é acusado de manipular a eleição - o que você tem todo o direito de fazer - e sua taxa de aprovação dispara. Isso é loucura."

Os comentários de Donald Trump deixam especialistas jurídicos atordoados

Os comentários de Trump deixaram especialistas jurídicos atordoados. "Uma transcrição desta entrevista seria útil para recomendações de sentença", twittou a professora de direito Jennifer Taub, dirigindo-se ao Promotor Distrital de Manhattan. "Isso é chamado de confissão", notou um observador.

A escolha precisa das palavras de Trump pode se voltar contra ele. Ele já insistiu que suas várias intervenções no processo eleitoral eram legais. No entanto, durante sua entrevista na Fox, ele usou explicitamente o termo "manipular", que implica manipulação ilegal no contexto das eleições. "Eu amo como Trump usa o termo 'manipular' e abre inadvertidamente um caso legal contra si mesmo", exclamou a ex-fiscal federal Elizabeth de la Vega.

"Não existe direito de 'manipular' eleições presidenciais", explica a especialista em direito Joyce Alene. "Isso é a banalidade do mal - Trump acha que pode anular a vontade dos eleitores porque perdeu a eleição. E ele fará isso novamente", ela alerta. De fato, o argumento pode ser invertido, nota o representante democrata Ted Lieu. "Então, você acredita que o presidente Biden tem o direito de manipular? A vice-presidente Harris deveria manipular da mesma maneira que você tentou com Mike Pence? Você realmente é tão ingênuo?"

Acusações de manipulação eleitoral como manipulação da eleição?

Interessantemente, Trump está acusando Biden da mesma coisa. Seus comentários na entrevista foram destinados a atingir Biden e Harris. "É a maior manipulação de uma eleição que já vimos", declarou Trump, se referindo às acusações contra ele. "Tudo vem do Departamento de Justiça e é contra meu oponente político - eu."

A razão por trás do novo contra-ataque de Trump pode ser uma segunda tentativa do procurador especial Jack Smith. Após o Supremo Tribunal ter decidido no verão que os presidentes têm imunidade por atos oficiais, Smith teve que revisar suas acusações contra a manipulação eleitoral de Donald Trump. Ele não podia mais usar tentativas de intervenção através do Departamento de Justiça contra o ex-presidente porque as diretrizes ao procurador-geral fazem parte das responsabilidades diárias de um presidente. Em vez disso, o caso agora depende mais das tentativas pessoais de Trump de manipular a eleição no nível estadual nos Estados Unidos.

O uso de Trump do termo "manipular" durante sua entrevista na Fox News levantou preocupações entre especialistas jurídicos, potencialmente fortalecendo o caso contra ele por fraude eleitoral. Apesar de ter mantido anteriormente que suas intervenções eleitorais eram legais, a admissão explícita de Trump de "manipulação" pode se tornar uma peça-chave de evidência contra ele em futuros processos legais.

