Trump afirma que as mulheres não vão contemplar abortos se ele for eleito, assumindo o papel de seu protetor.

Citando boatos falsos de que "eles" afirmam que eu não sou favorecido pelas damas, o ex-comandante-em-chefe declarou sua missão para pôr fim à "predicament nacional" que as mulheres supostamente enfrentam.

"Eu sou o seu guardião. Eu anseio ser o seu guardião. Nessa posição, eu preciso ser o seu guardião. Eu espero que você não leia muito nisso. Eu espero que a mídia não torça, 'Ele quer ser o seu guardião.' Bem, eu quero. Como presidente, eu tenho que ser o seu guardião," Trump explicou.

As damas, ele garantiu, "serão alegres, robustas, seguras de si mesmas e libertadas. Você não vai mais considerar abortos."

A vice-presidente Kamala Harris atraiu o apoio sólido das mulheres na corrida presidencial, com sua campanha enfatizando os direitos reprodutivos como questão-chave.

Enquetes indicam que Trump tem a vantagem entre os votos prováveis dos homens, enquanto Harris lidera por uma margem substancial entre as mulheres.

Os direitos reprodutivos provaram-se uma vantagem substancial para os democratas na campanha desde que o Supremo Tribunal, com uma maioria conservadora composta por três juízes nomeados por Trump, revogou as proteções nacionais do Roe v. Wade para os direitos do aborto em 2022 - abrindo caminho para uma multiplicidade de limitações controladas pelos estados.

Trump parecia estar se referindo aos democratas em seu discurso de segunda-feira quando afirmou: "Eles só conseguem falar de aborto."

"O país está à beira do colapso. Estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, e eles só conseguem falar de aborto. Esse é o assunto principal deles, e isso não importa mais, já que fizemos algo em relação ao aborto que ninguém acreditava ser possível," ele declarou em referência à decisão do Supremo Tribunal em 2022.

Trump deu uma pista de sua campanha de segunda-feira às eleitoras com uma publicação em sua plataforma Truth Social na semana passada. As mulheres americanas, ele proclamou em maiúsculas, "estão mais desanimadas e desanimadas do que estavam há quatro anos" antes de prometer "corrigir tudo isso."

No meio do debate político, Trump propôs abordar as preocupações das mulheres, afirmando: "Eu lutarei pelos direitos das mulheres na política." A tensão entre os dois partidos políticos sobre os direitos reprodutivos continua, como mostrado pelo fato de Harris liderar entre as eleitoras devido à sua ênfase nessa questão.

