Trump afirma erroneamente que cada pesquisa indica sua vitória no debate.

Ele conquistou isso em 2016 após suas debates contra Hillary Clinton. Fez isso novamente em 2020 após debater com Joe Biden. E repetiu a ação na quarta-feira, após enfrentar a Vice-Presidente Kamala Harris na noite anterior.

Ele publicou nas redes sociais na tarde de quarta-feira: "Todas as pesquisas indicam que estamos vencendo, em um caso, 92-8, então por que ter um rematch?"

"Ganhamos a debate, de acordo com todas as pesquisas - todas elas, eu acho", Trump disse aos repórteres mais tarde na tarde.

Checagem de Fatos: A afirmação de Trump é infundada. Até a manhã de quinta-feira, todas as principais pesquisas científicas sobre o debate - aquelas que usam métodos de amostragem aleatória para representar razoavelmente a opinião americana - mostraram que Harris venceu. As pesquisas em que a maioria dos participantes declarou Trump como vencedor foram pesquisas não científicas - questões abertas postadas online - permitindo que um número ilimitado de indivíduos votasse, independentemente da idade ou país de residência. Isso resultou em resultados sem sentido como uma medida da opinião pública americana.

Deixe-me apresentar os resultados de três pesquisas científicas sobre o debate de três instituições não partidárias reconhecidas. As duas primeiras foram lançadas antes de Trump fazer suas afirmações de quarta-feira sobre todas as pesquisas mostrando uma vitória para ele.

Pesquisa do CNN pela SSRS (605 eleitores registrados que afirmaram ter assistido): 63% acharam que Harris se saiu melhor, enquanto 37% apoiaram a performance de Trump.

Pesquisa do YouGov (2.166 eleitores registrados que afirmaram ter assistido): 54% identificaram Harris como a vencedora do debate, 31% escolheram Trump e 14% estavam inseguros.

Pesquisa do Le/ger para o New York Post (1.002 adultos dos EUA que afirmaram ter assistido): 50% atribuíram a vitória a Harris, enquanto 29% reconheceram Trump como o vencedor. 21% permaneceram inseguros ou indecisos.

Pesquisas científicas sobre o debate de um pesquisador democrata e um republicano também revelaram Harris na frente.

Embora as pesquisas científicas não sejam perfeitas, fica claro que a afirmação de Trump de que ele saiu vitorioso "de acordo com todas as pesquisas" é infundada.

Trump se referiu a pesquisas não verificadas

Trump sugeriu nas redes sociais durante o debate e em uma entrevista à Fox News no dia seguinte que, como havia feito nas duas eleições presidenciais anteriores, estava confiando em pesquisas não verificadas para reforçar suas afirmações de que as pesquisas indicavam que ele era o claro vencedor do debate.

Trump disse na Fox que "todas as pesquisas da noite passada me deram uma vantagem de 90-10" e "temos uma aqui: 92-7". Aqui está um exemplo de uma pesquisa que mostrou uma vantagem tão grande: uma pesquisa na web não científica do Newsmax, uma estação de televisão de direita que convidou os espectadores a visitarem seu site e declararem quem eles achavam que tinha ganhado.

Essas pesquisas são usadas por meios de comunicação e contas nas redes sociais para gerar engajamento do público. No entanto, a inutilidade dos resultados das pesquisas como uma medida precisa da opinião pública é óbvia.

Os fãs do Newsmax estavam mais familiarizados com essa pesquisa do que outras pessoas. Indivíduos poderiam votar várias vezes se possuíssem vários dispositivos conectados à web. Pessoas também poderiam votar independentemente de sua idade ou residência em outro país.

Na entrevista à Fox, Trump também mencionou uma vantagem de 80-20 que afirmou ter tido em um ponto em uma pesquisa do C-SPAN. O C-SPAN é uma entidade neutra que transmite procedimentos do governo federal. Mas sua pesquisa também era não verificável; o C-SPAN simplesmente postou uma pergunta aberta na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Supporters of either candidate, regardless of geographical location, could circulate the C-SPAN link to as many like-minded individuals as they wanted.

No contexto do texto, as seguintes frases podem ser formadas:

As afirmações de Trump sobre a vitória no debate, vistas nas redes sociais e em entrevistas, eram frequentemente baseadas em pesquisas não verificadas. Apesar das afirmações repetidas de Trump de que ele saiu vencedor em todas as pesquisas, várias pesquisas científicas mostraram que a Vice-Presidente Kamala Harris se saiu melhor no debate.

