Trump adiou a sentença

Após a decisão que concluiu que Donald Trump pagou dinheiro para silenciamento a uma estrela pornô, o ex-presidente está fazendo esforços para adiar sua sentença. Recentemente, um desses esforços falhou. O ex-comandante-chefe agora enfrenta a possibilidade de prisão por até quatro anos.

Em uma audiência recente no Distrito Sul de Nova York, um juiz recusou o pedido de Donald Trump para assumir o controle do caso. O juiz Alvin Hellerstein recusou-se a consentir com o pedido dos advogados de Trump para apresentar documentos, afirmando que a equipe do ex-presidente não havia fornecido provas suficientes para uma corte federal assumir jurisdição.

Trump defendeu que a corte federal assumisse o caso, com seus advogados alegando que a acusação em nível estadual infringia os direitos constitucionais do candidato presidencial republicano e contradizia uma decisão marcante do Supremo Tribunal sobre a imunidade presidencial. Com essa medida, Trump pretendia anular sua condenação e adiar a audiência de sentença marcada para 18 de setembro.

Anteriormente, Hellerstein havia rejeitado um pedido semelhante de Trump para transferir o caso para uma corte federal. No final, a decisão do Supremo Tribunal em julho não afetou a decisão anterior de Hellerstein de que as transações de dinheiro para silenciamento com a estrela pornô Stormy Daniels eram atividades privadas e não oficiais além dos poderes executivos do presidente.

A recente decisão do Supremo Tribunal manteve a ideia de que os ex-presidentes retêm imunidade absoluta de processo por atos tomados enquanto no cargo. No entanto, Trump foi considerado culpado em todas as acusações no caso de dinheiro para silenciamento porque essas ações foram cometidas antes de sua presidência. Embora uma sentença de prisão por uma condenação seja considerada improvável, Trump ainda pode enfrentar até quatro anos de prisão.

