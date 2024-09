Trump acusa Biden e Harris de serem responsáveis pelo incidente do clube de golfe.

Na perspectiva de Trump, Biden e Harris são seus "inimigos internos": Após a suposta tentativa de ataque renovada, o ex-presidente Trump desabafa contra seus adversários políticos Biden e Harris. Para Trump, é claro que seu discurso deve ter instigado o suspeito. No entanto, a intenção do suspeito permanece incerta.

Donald Trump, o candidato republicano à presidência, em parte culpa o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu vice, Kamala Harris, pela suposta tentativa de ataque contra ele. "Ele foi influenciado pelo discurso de Biden e Harris e agiu em consequência", afirmou Trump ao Fox News Digital sobre o suspeito preso. "Seu discurso está incitando indivíduos a atirarem em mim, embora eu seja quem vai salvar o país, e eles são quem vai destruí-lo".

Após tiros terem sido disparados no campo de golfe da Flórida de Trump, surgem preocupações sobre um aumento da violência política - e declarações como as de Trump podem piorar essa preocupação apenas algumas semanas antes das eleições. Trump referiu-se a Biden e Harris como "inimigos internos" e os rotulou como "a maior ameaça". Pouco depois, o septuagenário postou em suas plataformas Truth Social e X: "Por causa desse discurso de extrema-esquerda, balas estão voando, e só vai piorar!".

No domingo à tarde, a Secret Service encontrou o suspeito armado, Ryan Wesley Routh, de 58 anos, a poucos metros de distância do candidato presidencial republicano Trump, nas moitas perto da fronteira de seu campo de golfe em West Palm Beach. Os oficiais atiraram nele. O homem supostamente fugiu de carro e foi preso pouco depois em uma rodovia próxima. Sua motivação por trás do incidente permanece incerta.

Hoje, Routh enfrentará acusações perante um tribunal federal na Flórida. Ele é acusado de portar uma arma de fogo como criminoso condenado e portar uma arma de fogo com número de série apagado, de acordo com um documento divulgado por vários meios de comunicação dos EUA. Outros cargos ainda podem ser apresentados contra o homem, segundo a CNN, citando um oficial de lei familiarizado com a situação.

Musk causa agitação

Em julho, um ataque a Trump ocorreu quando um atirador abriu fogo durante um evento de campanha no estado americano da Pensilvânia. O republicano sofreu uma lesão na orelha, e um visitante foi morto. As forças de segurança mataram o atirador, cuja intenção por trás do ataque permanece incerta.

O incidente marcou um ponto de virada na campanha. Políticos de ambos os lados condenaram qualquer violência política. Biden e Harris também declararam posteriormente que a violência não tem lugar nos EUA. "Todos temos a responsabilidade de evitar que este incidente leve a mais violência", alertou Harris.

O apoiador de Trump, Elon Musk, causou indignação com sua reação no X, que ele posteriormente excluiu. Em sua plataforma online, escreveu: "E ninguém está tentando assassinar Biden/Kamala". Ele acrescentou uma emoção de rosto pensativo.

A influencer de direita Laura Loomer, que recentemente foi vista várias vezes ao lado de Trump, escreveu no X: "Os meios de comunicação estão tentando matar o presidente Trump e seus apoiadores". Trump enviou rapidamente mensagens com alertas de arrecadação de fundos após o incidente.

